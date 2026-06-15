انتقاد معاون اول رئیسجمهور از رویکرد صداوسیما نسبت به اینترنت:
چطور فردی که دو واحد کامپیوتر پاس نکرده میشود کارشناس اینترنت صداوسیما؟
معاون اول رئیسجمهور با تأکید بر اینکه پیروزیهای ایران در برابر دشمنان و ارتقای امنیت کشور حاصل سرمایهگذاری راهبردی در علم و فناوری است، گفت دستیابی به جایگاه تکرقمی جهان در حوزه هوش مصنوعی بدون دسترسی به اینترنت بینالملل با سرعت مناسب امکانپذیر نیست. وی همچنین با انتقاد از رویکرد صداوسیما در موضوع اینترنت بینالملل، گفت براساس نظرسنجیها ۸۹ درصد مردم مخالف قطع اینترنت بینالملل هستند، اما در رسانه ملی عمدتاً دیدگاههای موافق محدودسازی اینترنت بازتاب داده میشود.
به گزارش ایلنا، محمدرضا عارف در جلسه ستاد ویژه راهبری و ساماندهی فضای مجازی، با اشاره به نقش تعیینکننده علم و فناوری در اقتدار ملی و موفقیتهای جمهوری اسلامی ایران در برابر دشمنان، اظهار کرد: پیروزیهای کشور در برابر دشمن آمریکایی – صهیونیستی حاصل سرمایهگذاری راهبردی نظام بر پایه دیدگاههای امام شهید انقلاب اسلامی در حوزه علم و فناوری بوده است.
وی افزود: برخی این پرسش را مطرح میکنند که در شرایط وجود مشکلات معیشتی، چرا باید در حوزه علم و فناوری سرمایهگذاری شود؛ در حالی که علم و فناوری کالایی لوکس نیست و امروز همه بهخوبی مشاهده کردهاند که این حوزه چه نقشی در افزایش قدرت ملی، ارتقای امنیت کشور و پیروزی بر دشمنان ایفا میکند.
معاون اول رئیسجمهور با اشاره به محدودیتهای بودجهای در این بخش گفت: بودجه حوزه علم و فناوری کشور همچنان با استانداردهای جهانی فاصله دارد و کل بودجه معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری به اندازه بودجه یک دانشگاه برتر دنیا هم نیست. با چنین شرایطی نمیتوان انتظار داشت در رقابت جهانی عقب نمانیم. برای پیشرفت در این عرصه باید نگاه و حمایت از علم و فناوری تغییر کند.
عارف با تأکید بر ضرورت تقویت اقتدار ملی اظهار داشت: رژیم صهیونیستی نشان داده است که هیچ پایبندی به قواعد انسانی و حقوقی ندارد و هرگاه احساس کند کشوری در موضع ضعف قرار گرفته، از تجاوز و حمله دریغ نمیکند. بنابراین اگر به دنبال صلح پایدار و امنیت باثبات هستیم، ناگزیر از سرمایهگذاری در علم و فناوری و تقویت قدرت ملی خود هستیم.
وی همچنین بر ضرورت حمایت از نخبگان و دانشمندان کشور تأکید کرد و گفت: برای دستیابی به پیشرفتهای علمی و فناورانه باید حداقلهای معیشتی و رفاهی پژوهشگران و متخصصان را تأمین کنیم تا بتوانند با تمرکز بیشتری برای حل مسائل کشور تلاش کنند.
معاون اول رئیسجمهور در ادامه با اشاره به مأموریتهای ستاد ویژه راهبری و ساماندهی فضای مجازی تصریح کرد: این ستاد به دنبال موازیکاری نیست، بلکه وظیفه دارد مسیر توسعه فناوری را هموار کند. هیچ کشوری در مقابله با فناوری موفق نشده و تنها راه، همراهی با فناوری و بومیسازی آن است.
وی افزود: توجه به ملاحظات امنیتی یک الزام قطعی است، اما نباید سلیقهها و منافع شخصی جایگزین الزامات واقعی امنیتی شود. بخشی از مخالفتها با اینترنت بینالملل ناشی از نگاههای سلیقهای و منافع شخصی است.
عارف با اشاره به وضعیت کشور در حوزه امنیت سایبری گفت: جمهوری اسلامی ایران در مقاطعی جزو کشورهای پیشرو منطقه و حتی جهان در حوزه امنیت سایبری بود، اما در برخی دورهها به جای حل مسئله، صورت مسئله پاک شد. رویکرد دولت چهاردهم و این ستاد، حل مسائل و بهرهگیری حداکثری از ظرفیتهای فناوری است.
وی ارتقای جایگاه کشور در حوزه فضای مجازی و هوش مصنوعی را یک ضرورت راهبردی دانست و اظهار داشت: دولت چهاردهم در چارچوب رهنمودهای امام شهید انقلاب اسلامی، توسعه هوش مصنوعی و فناوریهای نوین را با جدیت دنبال میکند. یکی از مأموریتهای اصلی این ستاد نیز فراهم کردن زیرساختهای لازم برای تحقق این هدف است.
معاون اول رئیسجمهور افزود: امام شهید انقلاب اسلامی تأکید داشتند که جمهوری اسلامی ایران باید در حوزه هوش مصنوعی به جمع کشورهای تکرقمی جهان بپیوندد. آیا با قطع اینترنت بینالملل یا اینترنت کمسرعت میتوان به این هدف دست یافت؟ برای رسیدن به جایگاه تکرقمی در هوش مصنوعی، دسترسی به اینترنت بینالملل با کیفیت و سرعت مناسب یک ضرورت است و ما این موضوع را با جدیت دنبال میکنیم.
وی با بیان اینکه تصمیمات ستاد ویژه راهبری و ساماندهی فضای مجازی ممکن است با مخالفتهایی همراه باشد، گفت: شنیدن نقدها و اعتراضها را وظیفه خود میدانیم، اما در نهایت بر اساس منافع کشور و مردم تصمیم خواهیم گرفت.
عارف با اشاره به نتایج نظرسنجیها درباره اینترنت بینالملل اظهار داشت: براساس نظرسنجیهای انجامشده، ۸۹ درصد مردم مخالف قطع اینترنت بینالملل هستند و تنها ۱۱ درصد از این موضوع حمایت میکنند. حتی معتقدم اگر استدلالهای فنی و کارشناسی بهدرستی برای این گروه نیز تبیین شود، بخشی از آنان در دیدگاه خود تجدیدنظر خواهند کرد. اما در نهایت ما نمیتوانیم نظر اقلیت را به اکثریت تحمیل کنیم؟
وی همچنین با انتقاد از رویکرد صداوسیما در موضوع اینترنت بینالملل گفت: براساس نظرسنجی خود صداوسیما نیز ۶۳ درصد مردم مخالف قطع اینترنت بینالملل هستند، اما در برنامههای این رسانه عمدتاً از افرادی دعوت میشود که موافق محدودسازی اینترنت هستند و فرصتی برای طرح دیدگاههای مخالف قطع اینترنت فراهم نمیشود.
معاون اول رئیسجمهور افزود: فردی که دو واحد کامپیوتر پاس نکرده به عنوان کارشناس اینترنت میآورند تلویزیون به عنوان مخالف اینترنت صحت میکند، با چه حقی؟ با چه هدفی؟ چرا؟ چرا از موافقان اتصال به اینترنت بینالملل، متخصصان این حوزه، مسئولان وزارت ارتباطات و صاحبنظران فنی برای حضور در برنامههای صداوسیما دعوت نمیشود؟ در کشور افراد بسیاری با دانش و تخصص لازم در این زمینه حضور دارند که میتوانند ابعاد مختلف این موضوع را برای افکار عمومی تشریح کنند.
عارف همچنین با انتقاد از برخی برخوردهای دوگانه در این حوزه اظهار داشت: نمیتوان برای عموم مردم محدودیت ایجاد کرد، اما همزمان برخی افراد یا مجموعهها از دسترسیهای ویژه بهرهمند باشند. اگر لازم باشد درباره این تناقضها و تفاوت میان دسترسی برخی افراد با عموم مردم نیز صریحتر سخن خواهیم گفت. آن آقایی که در جلسات با اینترنت بینالملل مخالفت میکند خودش اینترنت سفید دارد، اگر اینترنت بینالملل، بد است چرا خودت داری؟ مگر تو با بقیه مردم چه فرقی داری؟
وی در پایان از همکاری و همراهی رئیس قوه قضاییه، معاونان این قوه و دیوان عدالت اداری با ستاد ویژه راهبری و ساماندهی فضای مجازی قدردانی کرد و گفت: تعامل و همکاری میان قوا نقش مهمی در حل مسائل کشور و پیشبرد برنامههای حوزه فضای مجازی و فناوریهای نوین دارد.