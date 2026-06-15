گرامیداشت شهدای جنگ ۱۲ روزه و تحمیلی سوم در شورای حقوق بشر
در نخستین روز شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، یاد و خاطره شهدای جنگ ۱۲ روزه و تحمیلی سوم گرامی داشته شد.
به گزارش ایلنا، در نخستین روز نشست ۶۲ شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، علی بحرینی سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در ژنو، ابعاد مختلف حقوق بشری تجاوزات صورت گرفته از سوی آمریکا و رژیم اسرائیل به کشورمان را برجسته و تاکید کرد: دیروز، روز تجلیل از مقاومت ستودنی مردم و نیروهای مسلح ایران در مقابل تجاوزات بود.
در جریان این نشست، سفیر و نماینده دائم کشورمان به مناسبت نخستین سالگرد تجاوز ایالات متحده آمریکا و رژیم اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران در ۱۳ ژوئن ۲۰۲۵ ضمن گرامیداشت یاد و خاطره هزاران قربانی بیگناه جنگ ۱۲ روزه و همچنین ۴۵۰۰ قربانی جنگ رمضان علیه ایران، اظهار داشت: تعداد بالای شهدا و قربانیان این تجاوزات و ویرانیهای باقی مانده از این حملات، یادآور ضرورت حیاتی پایبندی به حقوق بینالملل، تقویت اصل پاسخگویی و حرمت جان انسانها در برابر افراطیترین و سلطهطلبترین جریانهاست.
نماینده ایران افزود: طی یک سال گذشته، مردم ایران یا در معرض حملات مستقیم نظامی بیسابقه یا در سایه دائمی تهدید، ارعاب و احتمال تجاوز و محاصره گسترده دریایی زندگی کردهاند. با این حال، کشورهایی که همواره مدعی دفاع از حقوق بشر هستند، در برابر ابتداییترین حقوق ملت ایران از جمله حق حیات، امنیت و دسترسی به غذا، دارو و سایر نیازهای اساسی، آشکارا سکوت اختیار نمودند.
بحرینی ضمن تاکید بر تابآوری ملت بزرگ ایران که با وجود تحریمهای یکجانبه و اقدامات قهرآمیز و همچنین اقداماتی مانند محاصره دریایی، مقاومت چشمگیری از خود نشان دادهاند، بیان کرد: چنین ملتی هرگز عزت، استقلال، باورها و حق تعیین سرنوشت خود را معامله نمیکند.
وی افزود: ایران نهایت خویشتنداری را برای جلوگیری از وقوع دو جنگ پرهزینه و ویرانگر پیشین به کار بست؛ ایران با حسن نیت به دیپلماسی روی آورد، حداکثر انعطاف را در پی دستیابی به توافقی عادلانه نشان داد و تمامی مسیرهای مسالمتآمیز موجود در چارچوب حقوق بینالملل را طی نمود؛ با این حال، منطق اجبار بر منطق عقلانیت غلبه یافت و زبان تهدید بر زبان گفتوگو سایه افکند؛ غلبه یافتنی که شکست و بی فایده بودن آن بعد از یک سال اثبات گردید.
سفیر کشورمان تصریح کرد: امنیت منطقه خلیج فارس، امری جمعی و غیرقابل تفکیک است و ایران با درک از این مهم، تمام تلاش خود برای به پایان رسانیدن جنگ در همه جبههها را به کار گرفت. این تلاشها با این هدف بود که دیگر هیچ سلاحی بر مدارس یا کودکان فرود نیاید و هیچ مادری مانند مادر ماکان نصیری، کودک ۷ سالهای که در جریان حمله به مدرسه میناب شهید شد؛ چشم انتظار پیدا شدن تکههای پیکر کودک مفقود الاثرش نباشد.