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یک عضو تیم مذاکره‌کننده ایرانی مطرح کرد؛

چرا قالیباف یکشنبه شب دو بار مذاکرات را متوقف کرد؟

چرا قالیباف یکشنبه شب دو بار مذاکرات را متوقف کرد؟
کد خبر : 1799616
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مذاکرات نهایی تفاهم ایران و آمریکا یکشنبه شب دو بار متوقف شد؛ یک‌بار در پی حمله به ضاحیه بیروت و بار دیگر به‌دلیل اظهارات ترامپ درباره تنگه هرمز. پس از اصلاح مواضع آمریکا، گفت‌وگوها از سر گرفته شد.

به گزارش ایلنا، یک عضو تیم مذاکره‌کننده ایران درباره شب تفاهم بین جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده گفت: یکشنبه شب، دو توقف توسط طرف ایرانی در مذاکرات اتفاق افتاد. یکی مربوط به حمله رژیم به ضاحیه بیروت بود که موجب شد تا قالیباف توییت زده و مذاکرات را متوقف کند.

وی ادامه داد: در این مرحله آمریکایی‌ها دو عقب‌نشینی مهم کردند؛ اول اینکه ترامپ اعلام  کرد محاصره دریایی که براساس تفاهمنامه  طی ۳۰ روز برداشته می‌شود را به صورت فوری رفع می‌کند و در لبنان هم آمریکا تمامیت ارضی و حاکمیت لبنان را تضمین می‌کند که به معنی لزوم خروج رژیم صهیونی از مناطق اشغال شده لبنان است.

این منبع آگاه افزود: با این تضمین‌ها، مذاکره دوباره وارد فرآیند شد. موضوع بعدی،  توییت ترامپ درباره باز شدن فوری تنگه هرمز بود که برخلاف مفاد تفاهم انجام شد. در پی این اقدام، قالیباف به صورت فوری مذاکرات را متوقف و به میانجی اعلام کرد تا این ادعای دروغین تصحیح نشود، فرآیند مذاکرات متوقف خواهد شد.

وی در پایان گفت: ترامپ هم مجبور شد عقب‌نشینی کرده و توییت خودش را تغییر و اعلام کند که باز شدن تنگه  در روز جمعه و پس از امضای تفاهم انجام می‌شود.

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