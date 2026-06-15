حسینی در تشریح جلسه کمیسیون با معاونان وزارتخانه ها مطرح کرد:
بررسی اجرای طرح انتقال یارانه سوخت به کارت بانکی در کمیسیون انرژی مجلس
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس گفت: در این جلسه، اعضای کمیسیون،بر ضرورت اطلاعرسانی دقیق، شفاف و مستمر به مردم از طریق تلویزیون و سایر رسانهها،پیش از آغاز و همچنین در مدت اجرای آزمایشی انتقال یارانه سوخت به کارت بانکی در برخی جایگاههای سوخت تأکید کردند.
سیداسماعیل حسینی در تشریح جلسه روز یکشنبه (۲۴ خردادماه) کمیسیون انرژی مجلس، گفت: این جلسه با حضور رئیس و اعضای کمیسیون انرژی، معاونان وزارتخانههای اقتصاد، نیرو و نفت، همچنین مسئولان سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی، سازمان برنامه و بودجه و کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس برگزار شد.
وی با بیان اینکه محور اصلی نشست، بررسی روند اجرای طرح انتقال یارانه سوخت از کارت سوخت به کارت بانکی بود،خاطرنشان کرد: مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی بهعنوان متولی اصلی این طرح، گزارش کاملی از شیوه اجرای آن ارائه کردند و به سؤالات و ابهامات نمایندگان به عنوان وکلای مردم پاسخ دادند.
حسینی افزود: در این جلسه اعضای کمیسیون بر ضرورت اطلاعرسانی دقیق، شفاف و مستمر به مردم از طریق تلویزیون و سایر رسانهها، پیش از آغاز و همچنین در مدت اجرای آزمایشی طرح در برخی جایگاههای سوخت تأکید کردند.
نماینده مردم شیراز در مجلس با اشاره به توضیحات ارائهشده از سوی دستگاههای اجرایی،مطرح کرد: طبق گزارش ارائهشده، اجرای آزمایشی طرح انتقال یارانه سوخت از کارت سوخت به کارت بانکی از تیرماه سال جاری در تعدادی از جایگاههای عرضه سوخت آغاز میشود. این طرح گامی مهم در جهت هوشمندسازی نظام توزیع سوخت، افزایش شفافیت و کاهش قاچاق سوخت ارزیابی شده است.
وی با اشاره به پیشینه قانونی این طرح،یادآور شد: انتقال یارانه سوخت از کارت سوخت به کارت بانکی پیشتر در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ پیشبینی و تصویب شده بود و در قانون بودجه سال ۱۴۰۵ نیز مجدداً مورد تأکید قرار گرفت. همچنین در قانون بودجه ۱۴۰۵ صدور صورتحساب الکترونیک برای هر فروش سوخت در جایگاهها نیز به این طرح اضافه شده است.
حسینی تصریح کرد: بر اساس توضیحات ارائهشده در جلسه، سهمیه سوخت و همچنین قیمت سوخت بدون تغییر باقی میماند و اجرای این طرح هیچ تغییری در میزان سهمیه یا قیمت سوخت ایجاد نخواهد کرد.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس در پایان با اشاره به بررسیها و اصلاحات انجامشده بر طرح، تصریح کرد: بر اساس تصمیم رئیس کمیسیون انرژی، کارگروهی ویژه به سرپرستی مالک شریعتی تشکیل شده است تا بهصورت هفتگی وضعیت اجرای طرح، چالشها، نواقص احتمالی و روند پیشرفت کار را بررسی کرده و گزارش آن را به کمیسیون انرژی ارائه کند.