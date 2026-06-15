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در جمع خبرنگاران مطرح شد:

واکنش پزشکیان به امضای تفاهم میان ایران و آمریکا

واکنش پزشکیان به امضای تفاهم میان ایران و آمریکا
کد خبر : 1799601
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رئیس‌جمهور گفت:تفاهم خاتمه جنگ میان ایران و آمریکا با هماهنگی صورت گرفته، قرار است روز جمعه به امضا برسد.

به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان روز دوشنبه در حاشیه در همایش سراسری «حکمرانی هم‌افزا» با حضور استانداران، فرمانداران، شهرداران و بخشداران کشور که در وزارت کشور برگزار شد درباره اقدامات صورت گرفته روز گذشته برای امضای تفاهم خاتمه جنگ میان ایران و آمریکا، گفت: با هماهنگی صورت گرفته، مصوب شد روز جمعه «این روند» را امضا کنند.

رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه از قبل اختیارات به استانداران تفویض شده است، گفت: مدیریت صحیح شرایط جنگ به خاطر تفویض اختیاراتی بود که به استانداران صورت گرفت.

وی با طرح این پرسش که چرا نسبت به اداره کشور در شرایط جنگ اعتراضی صورت نگرفت، بیان کرد: این مهم با اقدامات و کارهایی که استانداران و فرمانداران انجام دادند، محقق شد.

پزشکیان تاکید کرد:همه کمک کردند و در حالی که دشمن تصور می‌کرد کشور در زمان جنگ از هم خواهد پاشید و بازار، ادارات و سیستم بر هم خواهد ریخت، شرایط به خوبی مدیریت شد و این اتفاق نیفتاد.

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