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در کمیسیون امور داخلی کشور مجلس مقرر شد؛

مهلت یک‌ماهه به دولت برای اجرای قانون ساماندهی وضعیت حوزه‌های انتخابیه

مهلت یک‌ماهه به دولت برای اجرای قانون ساماندهی وضعیت حوزه‌های انتخابیه
کد خبر : 1799566
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در نشست کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس مقرر گردید که مهلتی یک ماهه به دولت داده شود تا تمهیدات و بررسی های لازم در راستای اجرای قانون ساماندهی وضعیت حوزه‌های انتخابیه و تعداد نمایندگان مجلس صورت گیرد تا لایحه آن در دولت مصوب و سپس به مجلس ارائه شود.

به گزارش ایلنا، کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی صبح امروز (دوشنبه ۲۵ خرداد ماه) با حضور اکثریت اعضای این کمیسیون تشکیل جلسه داد.

این نشست که با حضور جانشین وزیر کشور در امور مجلس، نمایندگانی از دولت و معاونت حقوقی ریاست جمهوری و کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی برگزار شد، موضوع درخواست ماده (۲۳۴) قانون آیین نامه داخلی مجلس توسط آقای مصطفی معینی آرانی نماینده مردم کاشان و آران و بیدگل و تعدادی از نمایندگان در خصوص استنکاف رییس جمهور در اجرای قانون ساماندهی وضعیت حوزه‌های انتخابیه و تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفت.

در ابتدای این نشست، مصطفی معینی آرانی به عنوان نماینده درخواست کنندگان، به بیان موارد و عدم اجرای قانون ساماندهی وضعیت حوزه‌های انتخابیه و تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی توسط دولت پرداخته و خواستار توضیح دولت در خصوص عدم اجرای این قانون شد.

در ادامه این نشست، مسئولان اجرایی ذی ربط در خصوص این موضوع و اجرای قانون مذکور و مشکلاتی که در اجرای آن وجود داشت، توضیحاتی را ارائه کرده و اعضای کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس نیز نقطه نظرات و دیدگاه های خود را در این خصوص ارائه کردند.

در پایان نشست، بعد از بحث و بررسی های صورت گرفته و توضیحات مسئولان اجرایی، مقرر گردید که مهلتی یک ماهه به دولت داده شود تا تمهیدات و بررسی های لازم در راستای اجرای این قانون صورت گیرد تا لایحه آن در دولت مصوب و سپس به مجلس ارائه شود.

 

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