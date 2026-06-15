ظریف:
هوشمندی رهبری و ایثار رییسجمهور و هیات مذاکرهکننده شایسته پشتیبانی ملی است
وزیر امورخارجه پیشین کشورمان با اشاره به روند مذاکرات و تحولات اخیر، از هوشمندی رهبر انقلاب، ایثار رئیسجمهور و تلاش اعضای هیأت مذاکرهکننده برای تثبیت آنچه «پیروزی تاریخی مردم و سربازان وطن» خواند، قدردانی کرد و این مسیر را نیازمند پشتیبانی ملی دانست.
به گزارش ایلنا، محمدجواد ظریف در حساب شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
هوشمندی رهبری و ایثار رییس جمهور، رییس و اعضای هیأت مذاکرهکننده برای تثبیت پیروزی تاریخی مردم و سربازان وطن در برابر دو متجاوز اتمی، شایسته پشتیبانی ملی است.
امیدوارم با تقویت رضایت مردم و ستونهای مادی و معنایی قدرت میهنی، این راه پرگردنه به سلامت طی شود.
جای شهدا خالی