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ظریف:

هوشمندی رهبری و ایثار رییس‌جمهور و هیات مذاکره‌کننده شایسته پشتیبانی ملی است

هوشمندی رهبری و ایثار رییس‌جمهور و هیات مذاکره‌کننده شایسته پشتیبانی ملی است
کد خبر : 1799540
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وزیر امورخارجه پیشین کشورمان با اشاره به روند مذاکرات و تحولات اخیر، از هوشمندی رهبر انقلاب، ایثار رئیس‌جمهور و تلاش اعضای هیأت مذاکره‌کننده برای تثبیت آنچه «پیروزی تاریخی مردم و سربازان وطن» خواند، قدردانی کرد و این مسیر را نیازمند پشتیبانی ملی دانست.

به گزارش ایلنا، محمدجواد ظریف در حساب شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

هوشمندی رهبری و ایثار رییس جمهور، رییس و اعضای هیأت مذاکره‌کننده برای تثبیت پیروزی تاریخی مردم و سربازان وطن در برابر دو متجاوز اتمی، شایسته پشتیبانی ملی است.

امیدوارم با تقویت رضایت مردم و ستون‌های مادی و معنایی قدرت میهنی، این راه پرگردنه به سلامت طی شود.

جای شهدا خالی

 

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