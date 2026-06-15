عارف:
برای مراسم تشییع رهبر شهید در حد امکان از کشورهای دیگر مهمان خواهیم پذیرفت
معاون اول رئیسجمهور درباره برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب، گفت: در حد امکان از کشورهای دیگر مهمان خواهیم پذیرفت. این مراسم باید مردمی باشد و نهادهای حاکمیتی هم با تقسیم کار، وظایف خود را جدی دنبال کنند. برگزاری این مراسم نه باید از روی وظایف اداری بلکه دلی باشد.
به گزارش ایلنا، محمدرضا عارف در جلسه ستاد بازسازی با تبریک به رهبری بابت مدیریت بسیار هوشمندانه و دقیق جنگ رمضان و پیروزی بر دشمن، گفت: رهبری ایشان در استمرار رهبری امام شهید انقلاب بود. ایشان با وجود همه مشکلات و داغدار بودن، مدیریت بسیار مناسبی داشتند و با تدبیر دقیق خود کشور را هدایت کردند. ما نیز باید این راه را ادامه دهیم و تکلیف خود را نهایی کنیم.
وی با اشاره به نهایی شدن یادداشت تفاهم ایران و آمریکا و امضای آن در روز جمعه پیشرو، ادامه داد: امیدواریم این یادداشت تفاهم به موافقتنامه خوبی تبدیل شده و تحریمهای ظالمانه و محاصرهها که سند زشتی برای غرب است، برطرف شود. آمریکا میداندار این تحریمها، تجاوز و جنایت علیه بشریت بود و کشورهای اروپایی مدعی حقوق بشر نیز با آمریکا همراهی کردند.
عارف افزود: ما در این جنگ چهار جبهه میدان، خیابان، خدمت و دیپلماسی را پیش رو داشتیم. رزمندگان ما در جبهه میدان مقتدرانه، شجاعانه و با اتکا به علم و فناوری نبرد کردند و توانستند اقتدار خود را به دشمن آمریکایی و صهیونیستی دیکته کنند و مایه عزت و آبروی ایران اسلامی شوند. البته باید به خاطر داشته باشیم که بخش قابل توجهی از دستاوردهای ما در میدان، مرهون راهبرد کلان امام شهید انقلاب در ارتقای علم و فناوری بود و نقش فرماندهان، پاسداران و رزمندگان شجاع، هوشمند و با درایت کشور که به اهمیت علم و فناوری باور داشتند، در دستیابی به این پیروزی بزرگ بسیار تعیینکننده بود. جوانان دانشمند و شجاع ما ابزار کار و معیشت مناسب برای میدانداری میخواهند و باید بیش از گذشته ارزش علم، دانشگاه و فناوری درک و حمایت شود. امروز نیز همچنان حوزه علم و فناوری باید در کانون توجه و حمایت قرار داشته باشد.
وی با تقدیر از حضور مردم در خیابان، بیان کرد: رفتار مردم حتی نسبت به مقاطع مهم تاریخ انقلاب اسلامی نیز کمنظیر بود و جبههای تأثیرگذار در خیابان شکل گرفت. مردم در ۱۰۶ شب از انسجام و وحدت ملی به خوبی پاسداری کردند.
وی ادامه داد: جبهه خدمت نیز خوش درخشید، به دلیل تحریمها و تجاوز وحشیانه دشمن با مشکلات فراوانی روبهرو بودیم، اما این جبهه عملکردی خوب و مایه افتخار از خود به جای گذاشت. انصافاً دولت جمهوری اسلامی ایران و بهویژه شخص رئیسجمهور، دکتر پزشکیان، در خدمت به مردم با وجود همه دشواریها، هوشمندانه، شجاعانه و دقیق عمل کردند و دولت در این آزمون ملی خوش درخشید. مجموعه دستگاههای اجرایی، نهادهای خدماترسان و بخشهای مختلف کشور با تلاش شبانهروزی اجازه ندادند خللی در خدمترسانی به مردم ایجاد شود و این عملکرد سرمایه ارزشمندی برای کشور به شمار میرود.
معاون اول رئیسجمهور ادامه داد: جبهه دیپلماسی، جبههای بسیار سخت است؛ زیرا گاهی یک کلمه و مفهوم در دو فرهنگ و زبان، معانی کاملاً متفاوتی دارد. حتی نگارش متن، اگر درباره محتوا توافق وجود داشته باشد، کار دشواری است. ما به لحاظ فرهنگی دارای عقبه تمدنی هستیم و انسان برای ما ارزش ذاتی دارد و برای خود رسالت انسانی قائلیم، اما مبنای حرکت طرف مقابل، جهانگشایی و مادیات است.
عارف خاطرنشان کرد: آمریکا ۱۶۸ دانشآموز ما را شهید کرد، اما هیچ اتفاقی در غرب رخ نمیدهد و مدعیان حقوق بشر سکوت میکنند؛ در حالی که اگر حادثهای برای یک کودک در غرب رخ دهد، دنیا را زیر و رو میکنند. ما در چنین شرایطی مذاکره کردیم. تصور برخی این است که ما باید انشایی بگوییم و طرف مقابل آن را بنویسد، اما مذاکره در فضایی نابرابر از نظر امکانات و همچنین در بستری متفاوت از نظر فرهنگی و هویتی انجام شد و بر این باوریم که توانستیم راهبردهای مدنظر نظام و رهبری را دنبال کرده و به اهداف خود نزدیک شویم.
وی تأکید کرد: جا دارد از اعضای تیم مذاکرهکننده و همه دستگاههایی که در این مسیر نقشآفرینی کردند قدردانی شود. بهویژه لازم میدانم به صورت ویژه از عملکرد دکتر قالیباف، رئیس محترم تیم مذاکرهکننده، تشکر کنم که انصافاً زحمات فراوانی متحمل شدند و همچنان باید مورد حمایت قرار گیرند. همچنین از دکتر عراقچی و وزرای دولت که در این روند همراهی و همکاری مؤثری داشتند، قدردانی میکنم.
عارف ادامه داد: ما هنوز گام اول را برداشتهایم ولی غرب ثابت کردهاند، میتوانند آلت دست رژیم خبیث و مفسده جوی صهیونیستی شوند. اگر این رژیم سر جای خود بنشیند، تفاهم نهایی امضا خواهد شد ولی کار سنگینتر، موافقتنامه دائمی و صلح است که در ۶۰ روز انجام خواهد شد.
عارف خاطرنشان کرد: راهبرد ایران از ابتدای انقلاب اسلامی، همکاری با کشورهای منطقه و اسلامی و کشورهای جنوب بوده است و امروز باید جدیتر در این مسیر حرکت کنیم. برخی کشورهای منطقه هم باید رویکرد خود را نسبت به ایران تغییر کنند.
وی درباره برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب، گفت: در حد امکان از کشورهای دیگر مهمان خواهیم پذیرفت. این مراسم باید مردمی باشد و نهادهای حاکمیتی هم با تقسیم کار، وظایف خود را جدی دنبال کنند. برگزاری این مراسم نه باید از روی وظایف اداری بلکه دلی باشد.