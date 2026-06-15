خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

در تماس تلفنی عراقچی با همتای ژاپنی مطرح شد؛

تفاهم اسلام‌آباد می‌تواند فصل تازه همکاری‌های اقتصادی باشد

تفاهم اسلام‌آباد می‌تواند فصل تازه همکاری‌های اقتصادی باشد
کد خبر : 1799398
لینک کوتاه کپی شد.

وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و ژاپن با یکدیگر به صورت گفت‌وگوی تلفنی کردند.

به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و توشیمیتسو موتگی وزیر امور خارجه ژاپن ظهر امروز دوشنبه در گفت‌وگویی تلفنی درباره مفاد و آخرین تحولات مرتبط با تفاهم‌نامه اسلام‌آباد گفتگو و تبادل نظر کردند.

 وزیر امور خارجه کشورمان ضمن تشریح مهم‌ترین بندهای این تفاهم‌نامه برای همتای ژاپنی خود، ابراز امیدواری کرد که اجرای آن سرآغاز فصل جدیدی از همکاری‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری میان دو کشور باشد.

 وزیر امور خارجه ژاپن نیز ضمن استقبال از تفاهم‌نامه اسلام‌آباد، آن را گامی مهم در مسیر حل‌وفصل بحران‌های منطقه‌ای توصیف کرد و بر ضرورت اجرای دقیق مفاد آن تأکید نمود.

 طرفین همچنین بر ضرورت تداوم تماس ها و رایزنی های نزدیک دو کشور در خصوص همکاری های آینده در موضوع تنگه هرکز تاکید کردند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی