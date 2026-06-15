در تماس تلفنی عراقچی با همتای ژاپنی مطرح شد؛
تفاهم اسلامآباد میتواند فصل تازه همکاریهای اقتصادی باشد
وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و ژاپن با یکدیگر به صورت گفتوگوی تلفنی کردند.
به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و توشیمیتسو موتگی وزیر امور خارجه ژاپن ظهر امروز دوشنبه در گفتوگویی تلفنی درباره مفاد و آخرین تحولات مرتبط با تفاهمنامه اسلامآباد گفتگو و تبادل نظر کردند.
وزیر امور خارجه کشورمان ضمن تشریح مهمترین بندهای این تفاهمنامه برای همتای ژاپنی خود، ابراز امیدواری کرد که اجرای آن سرآغاز فصل جدیدی از همکاریهای اقتصادی و سرمایهگذاری میان دو کشور باشد.
وزیر امور خارجه ژاپن نیز ضمن استقبال از تفاهمنامه اسلامآباد، آن را گامی مهم در مسیر حلوفصل بحرانهای منطقهای توصیف کرد و بر ضرورت اجرای دقیق مفاد آن تأکید نمود.
طرفین همچنین بر ضرورت تداوم تماس ها و رایزنی های نزدیک دو کشور در خصوص همکاری های آینده در موضوع تنگه هرکز تاکید کردند.