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در تماس‌های تلفنی صورت گرفت؛

گفت‌وگوی عراقچی با وزرای امور خارجه ترکیه، عراق و مصر

گفت‌وگوی عراقچی با وزرای امور خارجه ترکیه، عراق و مصر
کد خبر : 1799360
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وزیر امور خارجه کشورمان با وزرای امور خارجه ترکیه، عراق و مصر گفت‌وگوی تلفنی کرد.

به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان در تماس های تلفنی جداگانه صبح امروز دوشنبه با هاکان فیدان، فواد حسین و بدر عبدالعاطی وزرای امور خارجه ترکیه، عراق و مصر راجع به روند و مفاد تفاهم اسلام آباد گفتگو و رایزنی کرد.

عراقچی در این گفتگو های تلفنی، با اشاره به مسئولیت ایالات متحده آمریکا در قبال اجرای توافق، بر لزوم توقف کامل تجاوزات و حملات بی‌ثبات‌کننده رژیم صهیونیستی علیه لبنان تأکید کرد.

 وزیر امور خارجه کشورمان همچنین از مواضع و نقش کشورهای ترکیه، عراق و مصر در حمایت از برقراری آتش‌بس، کاهش تنش‌ها و تلاش‌های دیپلماتیک برای تحقق ثبات و امنیت در منطقه قدردانی کرد.

وزیر امور خارجه ایران، ترکیه، عراق و مصر همچنین بر تداوم رایزنی‌ها و همکاری‌های نزدیک در خصوص تحولات منطقه‌ای و ضرورت تقویت تلاش‌های دیپلماتیک برای حفظ صلح و ثبات تأکید کردند.

 

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