مهاجرانی:
امروز حفظ انسجام ملی، گفتوگو و همدلی، مهمترین پشتوانه پیشرفت و امنیت کشور است
سخنگوی دولت با بیان اینکه ایران با همه صداها و سلیقهها، خانه مشترک همه ماست، تاکید کرد: امروز حفظ انسجام ملی، گفتوگو و همدلی، مهمترین پشتوانه پیشرفت و امنیت کشور است.
به گزارش ایلنا، فاطمه مهاجرانی در حساب شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
آنچه ایران را از روزهای دشوار عبور داد وپیروز کرد ، وحدت مردم بود.
امروز نیز حفظ انسجام ملی، گفتوگو و همدلی، مهمترین پشتوانه پیشرفت و امنیت کشور است.
ایران با همه صداها و سلیقهها، خانه مشترک همه ماست.