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مهاجرانی:

امروز حفظ انسجام ملی، گفت‌وگو و همدلی، مهم‌ترین پشتوانه پیشرفت و امنیت کشور است

امروز حفظ انسجام ملی، گفت‌وگو و همدلی، مهم‌ترین پشتوانه پیشرفت و امنیت کشور است
کد خبر : 1799334
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سخنگوی دولت با بیان اینکه ایران با همه صداها و سلیقه‌ها، خانه مشترک همه ماست، تاکید کرد: امروز حفظ انسجام ملی، گفت‌وگو و همدلی، مهم‌ترین پشتوانه پیشرفت و امنیت کشور است.

به گزارش ایلنا، فاطمه مهاجرانی در حساب شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

آنچه ایران را از روزهای دشوار عبور داد وپیروز کرد ، وحدت مردم بود. 

امروز نیز حفظ انسجام ملی، گفت‌وگو و همدلی، مهم‌ترین پشتوانه پیشرفت و امنیت کشور است. 

ایران با همه صداها و سلیقه‌ها، خانه مشترک همه ماست.

 

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