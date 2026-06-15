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سیاسی



دولت ۲۵ / ۰۳ / ۱۴۰۵ - ۱۱:۰۸:۱۰

مهاجرانی:

امروز حفظ انسجام ملی، گفت‌وگو و همدلی، مهم‌ترین پشتوانه پیشرفت و امنیت کشور است

سخنگوی دولت با بیان اینکه ایران با همه صداها و سلیقه‌ها، خانه مشترک همه ماست، تاکید کرد: امروز حفظ انسجام ملی، گفت‌وگو و همدلی، مهم‌ترین پشتوانه پیشرفت و امنیت کشور است.