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بقایی: هیچ وقت نباید خسته شویم

بقایی: هیچ وقت نباید خسته شویم
کد خبر : 1799323
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سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان با اشاره به فرازهایی از بیانات رهبر شهید درباره ضرورت تلاش و پرهیز از ایستایی گفت: هیچ وقت هم نباید خسته بشویم.

به گزارش اایلنا، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در صفحه شخصی خود در یکی از شبکه های اجتماعی با اشاره به فرازهایی از بیانات رهبر شهید درباره ضرورت تلاش و پرهیز از ایستایی نوشت: هیچ وقت هم نباید خسته بشویم. شنیدید آیه‌ قرآن را «فاذا فرغت فانصب»؛ وقتی از کار فراغت پیدا کردی، یعنی کارت تمام شد، تازه قامت راست کن، یعنی شروع کن به کار بعدی؛ توقف وجود ندارد.

 

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