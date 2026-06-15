به گزارش ایلنا، این اقدام در چارچوب برنامه بازآرایی و تقویت زیرساخت‌های اطلاع‌رسانی بین‌المللی معاونت ارتباطات دفتر رئیس‌جمهور و با هدف گسترش دسترسی مخاطبان خارجی به اخبار، مواضع و فعالیت‌های رئیس‌جمهور و دولت جمهوری اسلامی ایران انجام شده است.

بر اساس این برنامه، پس از بازفعال‌سازی و ارتقای بخش‌های انگلیسی و عربی پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، نسخه‌های فرانسوی و چینی نیز به مجموعه خدمات چندزبانه این پایگاه افزوده شده‌اند تا امکان دسترسی مستقیم و گسترده‌تر مخاطبان بین‌المللی به محتوای رسمی دولت فراهم شود.

راه‌اندازی نسخه فرانسوی پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری با توجه به جایگاه زبان فرانسه در مناسبات دیپلماتیک و نهادهای بین‌المللی و همچنین گستره قابل توجه مخاطبان فرانسوی‌زبان در کشورهای مختلف صورت گرفته است.

همچنین نسخه چینی این پایگاه با هدف توسعه ارتباطات رسانه‌ای و اطلاع‌رسانی مستقیم به مخاطبان چینی‌زبان، از جمله فعالان اقتصادی، دانشگاهی، پژوهشی، رسانه‌ای و سایر علاقه‌مندان به تحولات و اخبار ایران راه‌اندازی شده است.

با راه‌اندازی این دو بخش جدید، پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اکنون در پنج زبان فارسی، انگلیسی، عربی، فرانسوی و چینی در دسترس مخاطبان داخلی و بین‌المللی قرار دارد.

نشانی نسخه‌های مختلف زبانی پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری به شرح زیر است:

فارسی | انگلیسی | عربی | فرانسوی | چینی

توسعه خدمات چندزبانه پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری در راستای ارتقای دسترسی عمومی به اطلاعات، افزایش تعاملات رسانه‌ای بین‌المللی و تقویت ارتباطات اطلاع‌رسانی دولت با مخاطبان خارجی دنبال می‌شود.

انتهای پیام/