معصومی خسروآبادی در گفتوگو با ایلنا:
گسترش تردد خودروهای مناطق آزاد منجر به توسعه اقتصادی کشور میشود
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با دفاع از تفاهمنامه تردد خودروهای مناطق آزاد در استانهای شمالی و شمالغربی کشور، این اقدام را فراتر از تسهیل تردد خودروها دانست و تاکید کرد که توسعه گردشگری، تقویت ارتباطات منطقهای و افزایش بهرهوری اقتصادی از مهمترین دستاوردهای این طرح خواهد بود.
به گزارش ایلنا، در حالی که تردد خودروهای پلاک مناطق آزاد سالها به محدوده همان مناطق محدود بود، استانداران چند استان شمالی و شمالغربی کشور با امضای تفاهمنامهای جدید، مسیر گسترش تردد این خودروها را در قالب یک کریدور منطقهای هموار کردهاند. موافقان این طرح معتقدند که این تصمیم تنها یک تسهیل در حوزه حملونقل نیست، بلکه میتواند به توسعه گردشگری، تقویت ارتباطات بین استانی و افزایش ظرفیتهای اقتصادی مناطق شمالی کشور منجر شود.
سیدکریم معصومی خسروآبادی، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، در گفتوگو با ایلنا، ضمن تشریح ابعاد این تفاهمنامه، آن را اقدامی مؤثر در جهت توسعه منطقهای و تقویت زیرساختهای اقتصادی کشور ارزیابی کرد و گفت: یک تفاهمنامه بین استانداران استانهای شمالی چندی قبل منعقد شد که در استان گیلان جلسهای بابت همین موضوع برگزار و تصویب شد مبنی بر اینکه خودروهای مناطق آزاد در برخی استانهای بتوانند تردد داشته باشند.
نماینده گیلان، شفت و فومن یادآور شد: خودروهای منطقه آزاد دارای محدودیت تردد هستند؛ یعنی فقط در همان منطقه خودشان است میتوانند تردد داشته باشند، بنابراین برای اینکه استانهای شمالی بتوانند با یکدیگر ارتباط بیشتری برقرار کنند، مقرر شد محدوده تردد خودروهای دارای پلاک منطقه آزاد گسترش پیدا کند.
وی تاکید کرد: این یک مصوبه خوب است که بر اساس توافق جدیدی که صورت گرفت، استانهای شمالی شامل اردبیل، گیلان، مازندران و گلستان میتوانند از تردد خودروهای دارای پلاک منطقه آزاد در این محدوده بهرهمند شوند.
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با بیان اینکه اهمیت این کار در چیست، ادامه داد: اهمیت این کار در آن است که این اقدام میتواند به توسعه راههای ارتباطی کمک کند؛ چراکه امروز ثابت شده است که راههای ارتباطی فقط یک خدمت عمومی نیستند، بلکه به امنیت ملی و اقتصاد ملی هم وابستهاند.
وی خاطرنشان کرد: یعنی هرچه بتوانیم این ارتباطات و خدمات ارتباطی، جادهای و حملونقلی را در حوزههای مختلف اعم از زمینی، دریایی و هوایی گسترش دهیم، در واقع میتوانیم به توسعه اقتصادی و امنیت ملی کشور بپردازیم. بر همین اساس، اقدام مؤثری صورت گرفت تا این کار بتواند همکاری منطقهای را بین این استانها برقرار کند و موجب توسعه همکاریهای منطقهای میان آنها شود.
خسروآبادی عنوان کرد: موضوع دوم این است که شهروندانی که در این حوزهها و در استانهای شمالی قرار دارند، میتوانند رفتوآمد راحتتری داشته باشند و این اقدام تسهیلگری میکند. ضمن اینکه ناوگان مناطق آزاد جدیدتر هستند و میتوانیم از ظرفیت این ناوگان خودرویی بیشتر استفاده کنیم.
این نماینده مجلس با اشاره به اینکه تنها نباید این تفاهمنامه را قالب تردد خودروها دانست و باید به زمینههای دیگر در این موضوع توجه کرد، گفت: به اعتقاد من یکی از مهمترین موضوعاتی که در این حوزه باید مورد توجه قرار گیرد، صرفاً این نیست که بتوانیم از یک نقطه در نوار شمالی به نقطه دیگری برویم، بلکه با توجه به اینکه استانهای شمالی در حوزه گردشگری ظرفیت بسیار بالایی دارند و میتوانند به صنعت گردشگری کشور کمک کنند، هدف اصلی در اینجا باید به این سمت برود که بتوانیم موجب توسعه گردشگری و رونق گردشگری شویم تا از این طریق به توسعه اقتصادی بپردازیم.
وی گفت: این موضوع فقط شامل منطقه نمیشود؛ یعنی اگر رونق گردشگری را در این استانهای شمالی گسترش دهیم و موجب رونق گردشگری در این استانها شویم، خودبهخود این امر به توسعه اقتصادی هم منتهی خواهد شد؛ توسعه اقتصادی شامل کل کشور خواهد بود نه فقط اینکه منطقه و استانهای شمالی را در برگیرد.