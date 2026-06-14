واکنش ترکیه به توافق میان ایران و آمریکا

به گزارش ایلنا، هاکان فیدان ویر خارجه ترکیه در پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: ما از توافق حاصل شده با هدف پایان دادن به جنگ میان ایالات متحده و ایران استقبال می‌کنیم.

وی با بیان اینکه این توافق نقطه عطفی مهم در مسیر برقراری صلح و ثبات پایدار در منطقه محسوب می‌شود، گفت: امیدواریم مذاکرات تکمیلی نیز با رویکردی سازنده ادامه یابد.

وزیر خارجه ترکیه یادآور شد: ما به طرف‌هایی که این گام مهم را برداشته‌اند و همچنین به پاکستان که نقش میانجی را بر عهده داشته است و سایر کشورهایی که در این فرآیند مشارکت داشته‌اند، به‌ویژه قطر، تبریک می‌گوییم.

وی افزود: جلوگیری از تلاش‌ها برای خرابکاری در توافق به‌دست‌آمده و اطمینان از اینکه تمامی کشورهای مرتبط، موضعی مدبرانه و مسئولانه در قبال حفاظت از صلح و امنیت منطقه‌ای اتخاذ کنند، از اهمیت بالایی برخوردار است.

فیدان در پایان خاطرنشان کرد: ما به عنوان ترکیه، تحت رهبری رئیس‌جمهور محترممان، از همان ابتدا حمایت و تلاش قابل‌توجهی برای این فرآیند انجام داده‌ایم. حمایت ما از برقراری صلح، آرامش و ثبات در منطقه‌مان بدون وقفه ادامه خواهد داشت.

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