احتمال حضور ترامپ در مراسم امضای تفاهمنامه ایران و آمریکا

به گزارش ایلنا به نقل از سی‌ان‌ان، «جی‌دی ونس» معاون رئیس‌جمهور آمریکا اعلام کرد که احتمال حضور دونالد ترامپ در مراسم امضای توافق صلح میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده در سوئیس وجود دارد.

ونس در گفت‌وگویی تلفنی با شبکه فاکس‌نیوز اظهار داشت: من قطعاً قصد دارم در این مراسم شرکت کنم، اما ممکن است خود رئیس‌جمهور نیز به‌صورت مستقیم در آن حضور داشته باشد.

به گفته وی، جزئیات مربوط به ترکیب هیأت آمریکایی هنوز در حال هماهنگی است و تصمیم نهایی در این خصوص اتخاذ نشده است.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که هم‌زمان، شهباز شریف نخست‌وزیر پاکستان به‌عنوان میانجی این توافق، در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس از «توقف دائمی درگیری‌ها در تمامی جبهه‌ها از جمله لبنان» خبر داده و اعلام کرده است که مراسم امضای رسمی این توافق در روز ۱۹ ژوئن در سوئیس برگزار خواهد شد.

بر اساس این گزارش، دونالد ترامپ هم ساعاتی قبل از نهایی شدن توافق صلح با ایران خبر داده بود.

رسانه‌های آمریکایی همچنین گزارش داده‌اند که وی برنامه‌هایی از جمله سفر به نشست گروه هفت در فرانسه را در پیش دارد و هنوز مشخص نیست که در مراسم امضای توافق در سوئیس شرکت خواهد کرد یا خیر.

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