به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «محمد بن عبدالرحمن آل ثانی» نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه قطر از توافق حاصل‌شده درباره یادداشت تفاهم میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا استقبال کرد.

وی با قدردانی از نقش کشورهای میانجی در این روند گفت: مراتب سپاس و قدردانی خود را از برادرانمان در پاکستان و همچنین تمامی طرف‌های منطقه‌ای و بین‌المللی که در فراهم‌سازی شرایط لازم برای دستیابی به این تفاهم نقش داشتند، ابراز می‌کنیم.

نخست‌وزیر قطر ابراز امیدواری کرد که تمامی طرف‌ها در مذاکرات آتی با روحیه‌ای مثبت و سازنده مشارکت کنند؛ رویکردی که به گفته وی می‌تواند به تحکیم و تثبیت این پیشرفت کمک کند.

آل ثانی همچنین تأکید کرد که قطر همچنان به حمایت از تمامی ابتکارها و تلاش‌هایی که با هدف تقویت امنیت و ثبات در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی و از طریق گفت‌وگو و راه‌حل‌های مسالمت‌آمیز دنبال می‌شود، ادامه خواهد داد.

وی افزود که دوحه همواره از مسیر دیپلماسی برای حل‌وفصل اختلافات و کاهش تنش‌ها در منطقه حمایت کرده و به این رویکرد پایبند خواهد ماند.

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