نخستوزیر قطر از توافق ایران و آمریکا استقبال کرد
نخستوزیر و وزیر امور خارجه قطر با استقبال از توافق حاصلشده میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا، ابراز امیدواری کرد که طرفها در مراحل بعدی مذاکرات با رویکردی مثبت و سازنده برای تثبیت این دستاورد دیپلماتیک مشارکت کنند.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «محمد بن عبدالرحمن آل ثانی» نخستوزیر و وزیر امور خارجه قطر از توافق حاصلشده درباره یادداشت تفاهم میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا استقبال کرد.
وی با قدردانی از نقش کشورهای میانجی در این روند گفت: مراتب سپاس و قدردانی خود را از برادرانمان در پاکستان و همچنین تمامی طرفهای منطقهای و بینالمللی که در فراهمسازی شرایط لازم برای دستیابی به این تفاهم نقش داشتند، ابراز میکنیم.
نخستوزیر قطر ابراز امیدواری کرد که تمامی طرفها در مذاکرات آتی با روحیهای مثبت و سازنده مشارکت کنند؛ رویکردی که به گفته وی میتواند به تحکیم و تثبیت این پیشرفت کمک کند.
آل ثانی همچنین تأکید کرد که قطر همچنان به حمایت از تمامی ابتکارها و تلاشهایی که با هدف تقویت امنیت و ثبات در سطح منطقهای و بینالمللی و از طریق گفتوگو و راهحلهای مسالمتآمیز دنبال میشود، ادامه خواهد داد.
وی افزود که دوحه همواره از مسیر دیپلماسی برای حلوفصل اختلافات و کاهش تنشها در منطقه حمایت کرده و به این رویکرد پایبند خواهد ماند.