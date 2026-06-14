اعلام آمادگی فرانسه، بریتانیا، آلمان و ایتالیا برای لغو تحریمهای هستهای تهران
فرانسه، بریتانیا، آلمان و ایتالیا در بیانیهای مشترک ضمن استقبال از اعلام یادداشت تفاهم میان ایران و آمریکا، آمادگی خود را برای لغو تحریمهای مرتبط با برنامه هستهای ایران در صورت برداشتن گامهای روشن و قابلراستیآزمایی از سوی تهران اعلام کردند و بر ضرورت بازگشایی فوری تنگه هرمز و تداوم مسیر دیپلماسی تأکید کردند.
به گزارش ایلنا، فرانسه، بریتانیا، آلمان و ایتالیا با انتشار بیانیهای مشترک از اعلام یادداشت تفاهم میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا استقبال کردند.
در این بیانیه آمده است: ما با گرمی از اعلام یادداشت تفاهم بین آمریکا و ایران استقبال میکنیم و این دستاورد دیپلماتیک را به ایالات متحده، دولت ایران و تمامی طرفهای درگیر از جمله پاکستان، قطر و سایر میانجیگران تبریک میگوییم.
چهار کشور اروپایی تأکید کردند که این تحول فرصتی برای بازگرداندن ثبات منطقهای و تقویت اقتصاد جهانی به شمار میرود.
در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: ما آمادگی داریم در پاسخ به گامهای روشن و قابلراستیآزمایی ایران در ارتباط با برنامه هستهای خود، تحریمهای مرتبط را لغو کنیم.
فرانسه، بریتانیا، آلمان و ایتالیا همچنین بر ضرورت بازگشایی فوری تنگه هرمز و تضمین آزادی ناوبری بدون قید و شرط و بدون محدودیت تأکید کرده و اعلام کردند که آمادهاند در چارچوب الزامات قانونی کشورهای خود، از جمله از طریق یک مأموریت دفاعی و مستقل برای اطمینانبخشی به کشتیرانی تجاری و انجام عملیات مینروبی، در تحقق این هدف مشارکت کنند.
این چهار کشور در ادامه با تکرار موضع خود مبنی بر اینکه «ایران هرگز نباید به سلاح هستهای دست یابد»، از آمادگی برای همکاری با آمریکا، ایران و آژانس بینالمللی انرژی اتمی در این زمینه خبر دادند.
در این بیانیه همچنین تأکید شده است که کشورهای اروپایی بهصورت فشرده با آمریکا، ایران و شرکای منطقهای همکاری خواهند کرد تا از این فرصت برای دستیابی به یک راهحل دیپلماتیک بلندمدت استفاده شود.
فرانسه، بریتانیا، آلمان و ایتالیا در پایان بار دیگر حمایت کامل خود را از ثبات، حاکمیت و تمامیت ارضی لبنان اعلام کرده و بر اهمیت برقراری یک آتشبس پایدار در این کشور تأکید کردند.