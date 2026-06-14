پست ترامپ درباره اعلام توافق با ایران
رئیسجمهور آمریکا با اعلام نهایی شدن توافق با ایران، از صدور دستور بازگشایی تنگه هرمز و لغو فوری محاصره دریایی ایالات متحده خبر داد و مدعی شد این توافق میتواند صلح و امنیت را برای منطقه به ارمغان آورده و مسیر جریان نفت را برای منطقه و جهان بار دیگر هموار کند.
به گزارش ایلنا، دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، در پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال اعلام کرد که «توافق با ایران نهایی شده است» و افزود: بر همین اساس اجازه باز شدن تنگه هرمز بدون هیچ هزینهای و لغو فوری محاصره دریایی ایالات متحده را میدهم.
وی با توصیف این توافق به عنوان «توافقی بزرگ» مدعی شد که این توافق صلح و امنیت را برای کل منطقه به همراه خواهد داشت.
ترامپ در ادامه نوشت: بسیاری از رؤسایجمهور پیش از من تلاش کردند با ایران به صلح برسند، اما همگی شکست خوردند. رهبران منطقه برای نخستین بار رئیسجمهوری را یافتهاند که میتواند به آنها در دستیابی به صلحی واقعی کمک کند.
رئیسجمهور آمریکا همچنین اعلام کرد که پس از امضای این توافق در روز جمعه و با آغاز عملیات مینروبی، تنگه هرمز بازگشایی خواهد شد و جریان نفت بار دیگر از هر دو سو برای منطقه و جهان برقرار میشود.
وی پیش از این هم در پستی نوشته بود: توافق با جمهوری اسلامی ایران اکنون نهایی و کامل شده است. به همه تبریک میگویم! بدین وسیله بهطور کامل اجازه میدهم تنگه هرمز بدون دریافت هیچگونه عوارض یا هزینهای بازگشایی شود و همزمان نیز لغو فوری محاصره دریایی ایالات متحده را صادر میکنم. کشتیهای جهان، موتورهای خود را روشن کنید. بگذارید نفت جاری شود!