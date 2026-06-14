مردم ایران و نیروهای مسلح ثابت کردند که دشمن راهی جز پذیرش شکست ندارد

به گزارش ایلنا، به دنبال اعلام حصول تفاهم اولیه ایران و آمریکا، قرارگاه مرکزی حضرت‌خاتم‌الانبیا در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: مردم مقاوم و سربلند ایران و فرزندان دلاور و شجاع ملت در نیروهای مسلح مقتدر کشور و جبهه مقاومت با عنایت پروردگار متعال و تحت تابعیت فرمانده معظم کل قوا مدظله العالی با تحمیل اراده الهی و پولادین خود به دشمنان زبون آمریکایی و صهیونیستی با قدرت ثابت کردند که راهی جز پذیرش شکست و تسلیم در برابر مردم مبعوث شده و جنود پروردگار متعال ندارند.

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