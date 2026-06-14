غریبآبادی:
متن توافق بین ایران و آمریکا نهایی شده است/ امضا تفاهم نامه روز جمعه در سوئیس انجام میشود
معاون وزیر امور خارجه کشورمان گفت: متن توافق بین ایران و آمریکا نهایی شده است و امضا این تفاهم روز جمعه در سوئیس انجام میشود
به گزارش خبرنگار ایلنا، کاظم غریب آبادی معاون وزیر امور خارجه کشورمان گفت: برای فرآیند مذاکرات زمان طولانی صرف آن شده است و گفتگوها و رایزنی های مختلفی با میانجی گری پاکستان و قطر صورت گرفت.
وی ادامه داد: روز گذشته هم هیاتی از قطر در تهران بود برای تکمیل گفتگوها درخصوص متن یادداشت تفاهم بین ایران و آمریکا و حدود 14 الی 15 ساعت طول کشید. فعلا متن توافق نهایی شده است و امضا این تفاهم روز جمعه بین طرفین اصلی در سوئیس انجام میشود. ما آخرین اصلاحات جمهوری اسلامی ایران نسبت به متن را مطرح کردیم و این اصلاحات مورد پذیرش قرار گرفت.
وی ادامه داد: دو اتفاق فوری باید از همین بامداد باید اتفاق بیفتد. نکته اول پایان دائمی و فوری جنگ در جبهه های مختلف از جمله در لبنان. همچنین رفع و خاتمه محاصره دریایی است که آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران راه انداخته بود. آنچه که مربوط به تعهدات جمهوری اسلامی ایران است و اجرای سایر مفاد یادداشت تفاهم طبیعتا از روز جمعه پس از امضای رسمی یادداشت تفاهم صورت خواهد گرفت.
غریب آبادی گفت: جمهوری اسلامی ایران موفق شد با اتکا به خون شهدا، هدایتهای مقام معظم رهبری، حمایت مردم، اقتدار نیروهای مسلح و تلاش مسئولان، دشمن را در دستیابی به اهداف راهبردی خود ناکام بگذارد و پیروزیهای مهمی را به دست آورد.
وی با بیان اینکه دشمنی که با هدف تحقق اهداف خود علیه جمهوری اسلامی ایران اقدام کرده بود، در نهایت با شکست مواجه شد و ناچار به درخواست آتشبس و مذاکره شد، ادامه داد: اکنون نیز تمامی مواضع و مطالبات اصلی ایران در متن تفاهم مورد توجه قرار گرفته است.
معاون وزیر امور خارجه با تأکید بر بیاعتمادی ایران به آمریکا تصریح کرد: اعتماد جمهوری اسلامی ایران نه به طرف مقابل، بلکه به توان نظامی، قدرت دیپلماسی و انسجام ملی است. از همین رو، سازوکارهای مشخصی برای نظارت بر اجرای تعهدات آمریکا در نظر گرفته شده است.
غریبآبادی خاطرنشان کرد: در صورت آغاز مرحله دوم مذاکرات و ورود به گفتوگوهای ۶۰ روزه، هرگونه اقدام ایران متناسب و متناظر با اجرای تعهدات طرف مقابل خواهد بود و در صورت مشاهده هرگونه نقص یا تخلف، جمهوری اسلامی ایران اقدامات متقابل خود را انجام خواهد داد.
وی درباره تأثیر هشدارهای اخیر مقامات نظامی و امنیتی ایران بر روند مذاکرات گفت: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران آمادگی کامل برای پاسخ قاطع به اقدامات رژیم صهیونیستی را داشتند و همین اقتدار نظامی و تهدیدهای بازدارنده، در پیشبرد روند نهاییسازی متن تفاهم و پذیرش مواضع ایران از سوی طرف مقابل مؤثر بود.
معاون وزیر امور خارجه تأکید کرد: هدف اصلی هیئت مذاکرهکننده جمهوری اسلامی ایران تأمین حداکثری منافع ملی و حفظ امنیت کشور بوده است. مردم پس از انتشار متن تفاهم خواهند دید که دستاوردهای سیاسی، حقوقی و دیپلماتیک ایران در مقایسه با تعهدات پذیرفتهشده، قابل توجه و چشمگیر است.
غریبآبادی با اشاره به روند مذاکرات اظهار داشت: با وجود آنکه مقامات آمریکایی در روزهای گذشته از نهایی شدن متن سخن گفته بودند، ایران تا زمان اعمال آخرین ملاحظات و مطالبات خود با متن موافقت نکرد و بر اصلاح و تکمیل آن اصرار داشت.
وی همچنین تأکید کرد: حتی در صورت دستیابی به توافق نهایی پس از مذاکرات آتی، جمهوری اسلامی ایران از تهدیدها و توطئههای دشمنان غافل نخواهد شد و آمادگی خود را برای مقابله با هرگونه اقدام خصمانه حفظ خواهد کرد.
معاون وزیر امور خارجه از برگزاری نشستهای بعدی در سوئیس خبر داد و گفت: پس از امضای رسمی تفاهم، رؤسای دو هیئت درباره ترتیبات اجرایی و تشکیل کارگروههای مذاکراتی گفتوگو خواهند کرد.
وی افزود: بر اساس تفاهم انجامشده، ابتدا آمریکا باید تعهدات فوری خود از جمله پایان محاصره جنگ و توقف عملیاتهای نظامی علیه ایران را اجرا کند. پس از راستیآزمایی این اقدامات، مذاکرات ۶۰ روزه میان دو طرف آغاز خواهد شد و گفتوگوها در چارچوبهای فنی ادامه مییابد.
غریبآبادی خاطرنشان کرد: هرگونه تعهدی که ایران در حوزههای مورد توافق بپذیرد، متناسب، متناظر و همزمان با اجرای تعهدات طرف مقابل خواهد بود و در صورتی که در هر مرحله کاستی یا نقض تعهدات از سوی طرف مقابل مشاهده شود، جمهوری اسلامی ایران نیز بهصورت متوازن اقدامات مقتضی خود را انجام خواهد داد.