به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: مایه تأسف است افرادی که در چارچوب مأموریت‌های رسمی و با هدف صیانت از منافع ملی و عزت کشور در حال انجام وظیفه هستند، با برچسب‌هایی نظیر خیانت یا وطن‌فروشی مواجه شوند. نقد حق طبیعی جامعه است، اما تخریب کسانی که مأموریت مبتنی بر قانون به عهده دارند به دور از انصاف و مردانگی است.

انتهای پیام/