پزشکیان:
دولت خود را موظف میداند از نیروهایی که برای دفاع از کشور و امنیت مردم در میدان حضور دارند، حمایت کند
رئیس جمهور در شبکه ایکس نوشت: دولت خود را موظف میداند از نیروهایی که برای دفاع از کشور و امنیت مردم در میدان حضور دارند، حمایت کند.
به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان رئیسجمهور در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: دولت خود را موظف میداند از نیروهایی که برای دفاع از کشور و امنیت مردم در میدان حضور دارند، حمایت کند. نمیتوان از رزمندگانی که جان خود را برای دفاع از میهن در طبق اخلاص گذاشتهاند انتظار ایستادگی داشت اما در حوزه پشتیبانی، امکانات و نیازهای آنان را نادیده گرفت.