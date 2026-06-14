به گزارش ایلنا، علی اکبر ولایتی، مشاور رهبر معظم انقلاب اسلامی در صفحه شخصی خود در یکی از صفحات الجتماعی نوشت: خطای محاسباتی در بیروت، صبر را به پایان رساند و فرمان صادر شد. ساعت صفر فرا رسیده و پرتابگرها آماده می شوند.