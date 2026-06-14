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ولایتی:

ساعت صفر فرارسیده و پرتابگرها آماده می‌شوند

ساعت صفر فرارسیده و پرتابگرها آماده می‌شوند
کد خبر : 1799124
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مشاور رهبر معظم انقلاب اسلامی در صفحه شخصی خود نوشت: خطای محاسباتی در بیروت، صبر را به پایان رساند و فرمان صادر شد. ساعت صفر فرا رسیده و پرتابگرها آماده می شوند.

به گزارش ایلنا، علی اکبر ولایتی، مشاور رهبر معظم انقلاب اسلامی در صفحه شخصی خود در یکی از صفحات الجتماعی نوشت: خطای محاسباتی در بیروت، صبر را به پایان رساند و فرمان صادر شد. ساعت صفر فرا رسیده و پرتابگرها آماده می شوند.

 

وی ادامه داد: حزب الله پاره تن محور مقاومت است. اگر آتش شیطنت در لبنان خاموش نشود، دو بازوی قدرتمند جغرافیا یعنی هرمز و باب المندب شاهرگهای اقتصادی‌تان را تا خفگی استراتژیک فشار خواهند داد.

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