ولایتی:
ساعت صفر فرارسیده و پرتابگرها آماده میشوند
مشاور رهبر معظم انقلاب اسلامی در صفحه شخصی خود نوشت: خطای محاسباتی در بیروت، صبر را به پایان رساند و فرمان صادر شد. ساعت صفر فرا رسیده و پرتابگرها آماده می شوند.
به گزارش ایلنا، علی اکبر ولایتی، مشاور رهبر معظم انقلاب اسلامی در صفحه شخصی خود در یکی از صفحات الجتماعی نوشت: خطای محاسباتی در بیروت، صبر را به پایان رساند و فرمان صادر شد. ساعت صفر فرا رسیده و پرتابگرها آماده می شوند.
وی ادامه داد: حزب الله پاره تن محور مقاومت است. اگر آتش شیطنت در لبنان خاموش نشود، دو بازوی قدرتمند جغرافیا یعنی هرمز و باب المندب شاهرگهای اقتصادیتان را تا خفگی استراتژیک فشار خواهند داد.