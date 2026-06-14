مخبر:
نه لبخند دیپلماتیک آمریکایی قابل اعتماد است و نه توحش صهیونیستی قابل تحمل!
کد خبر : 1799112
مشاور و دستیار مقام معظم رهبری در توئیتر نوشت: نه لبخند دیپلماتیک آمریکایی قابل اعتماد است و نه توحش صهیونیستی قابل تحمل!
به گزارش ایلنا، محمد مخبر مشاور و دستیار مقام معظم رهبری در توئیتر نوشت:
تقسیم نقش «تفاهم و تجاوز» میان آمریکا و رژیم اسرائیل، تکراری و غیر قابل پذیرش است.
نه لبخند دیپلماتیک امریکایی قابل اعتماد است و نه توحش صهیونیستی قابل تحمل!
در دفاع از لبنان با هیچکس تعارف نداریم و به متجاوزان درس پشیمان کننده خواهیم داد.