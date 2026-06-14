نه لبخند دیپلماتیک آمریکایی قابل اعتماد است و نه توحش صهیونیستی قابل تحمل!

به گزارش ایلنا، محمد مخبر مشاور و دستیار مقام معظم رهبری در توئیتر نوشت:

تقسیم نقش «تفاهم و تجاوز» میان آمریکا و رژیم اسرائیل، تکراری و غیر قابل پذیرش است.



نه لبخند دیپلماتیک امریکایی قابل اعتماد است و نه توحش صهیونیستی قابل تحمل!



در دفاع از لبنان با هیچ‌کس تعارف نداریم و به متجاوزان درس پشیمان کننده خواهیم داد.

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