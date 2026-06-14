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رنجبر تشریح کرد؛

تشکیل کمیته مشترک کمیسیون اجتماعی مجلس و اتاق بازرگانی ایران برای اصلاح ایرادات قانون تامین اجتماعی

تشکیل کمیته مشترک کمیسیون اجتماعی مجلس و اتاق بازرگانی ایران برای اصلاح ایرادات قانون تامین اجتماعی
کد خبر : 1799106
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​سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به نشست مشترک نمایندگان این کمیسیون با اعضای اتاق بازرگانی ایران، با هدف بحث و تبادل نظر درخصوص اصلاح برخی از قوانین و مقررات تأمین اجتماعی، علی‌الخصوص ماده ۸۶ این قانون، گفت: مقرر شد کمیته رفاه و تأمین اجتماعی کمیسیون اجتماعی مجلس، با حضور ۲ نفر از اعضای کمیسیون اجتماعی اتاق بازرگانی و با دعوت از سازمان تامین اجتماعی، در جلسات مشترکی کار کارشناسی در خصوص پیشنهادات اصلاح قانون تامین اجتماعی و ماده ۸۶ این قانون را در دستور کار قرار دهند.

به گزارش ایلنا، فضل‌الله رنجبر، نماینده مردم کرمانشاه و سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به برگزاری جلسه مشترک نمایندگان کمیسیون اجتماعی مجلس اعضای اتاق بازرگانی ایران، در تشریح این نشست، گفت: در این نشست که بعدازظهر امروز (یکشنبه ۲۴ خردادماه)، با هدف بحث و تبادل نظر درخصوص اصلاح برخی از قوانین و مقررات تأمین اجتماعی، علی‌الخصوص ماده ۸۶ این قانون در محل دفتر اتاق بازرگانی تشکیل شد، ابتدا رئیس اتاق بازرگانی ایران دیدگاه‌های خود در این موضوع و اظهار امیدواری کرد که جلسات بیشتری را با کمیسیون اجتماعی مجلس، هم در حوزه مسائل اقتصادی و بازرگانی و هم درخصوص اصلاح قوانین و مقررات تامین اجتماعی داشته باشیم که موجب می‌شود این سازمان که متعلق به عموم مستمری‌بگیران و حقوق‌بگیران زیرمجموعه تامین اجتماعی است، زنده و پویا باشد و هم برخی از مشکلات مربوط به کارفرمایان و حوزه کارگران حل می‌شود.

از به‌کارگیری مجدد بازنشستگان تا حقوق وارثان؛ اولویت‌های اصلاحی در قانون تأمین اجتماعی 

رنجبر با بیان اینکه در ادامه اعضای کمیسیون اجتماعی هم نقطه نظرات خودشان را مطرح کردند، در بیان مهم‌ترین نکاتی که در این نشست مطرح شد، عنوان کرد: رؤسای کمیسیون‌های تخصصی اتاق بازرگانی ایراداتی به منظور اصلاح روند بازنگری قانون تامین اجتماعی مطرح کردند که برخی از آنها مربوط به موضوع به‌کارگیری مجدد بازنشستگان در حوزه‌های کار تخصصی واحدهای تولیدی یا کارخانجات بود. نقطه نظراتی هم درخصوص افراد وارث حقوق‌بگیران تامین اجتماعی، مانند فرزندان ذکور و اناث داشتند. همچنین موضوع مشاغل سخت و زیان‌آور بسیار مورد تأکید آن‌ها بود و ایراداتی به قانون فعلی داشتند و خواهان این بودند که این ایرادات در اصلاحیه جدید قانون تأمین اجتماعی لحاظ شود.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: درخواست رؤسای کمیسیون‌های تخصصی اتاق بازرگانی ایران از کمیسیون اجتماعی مجلس این بود که حتماً از نقطه نظرات کارشناسی اتاق بازرگانی در بررسی و تصویب لایحه اصلاح موادی از قانون تأمین اجتماعی استفاده کنند و قبل از تصویب نهایی مشورت‌های لازم را با آن‌ها داشته باشد.

رنجبر ادامه داد: بعد از این توضیحات اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس هم نقطه نظرات خود در باب اصلاح برخی مواد قانون تامین اجتماعی را مطرح کردند و در نهایت قرار بر این شد که ۲ نفر از حوزه کمیسیون اجتماعی اتاق بازرگانی ایران با نمایندگان کمیسیون اجتماعی مجلس در کمیته رفاه و تأمین اجتماعی این کمیسیون و با دعوت از سازمان تامین اجتماعی، جلسات مشترکی تشکیل دهند و کار کارشناسی در مواردی که مربوط به پیشنهادات اصلاح قانون تامین اجتماعی و ماده ۸۶ این قانون است، را در دستور کار قرار دهند و یک تفاهم خوب در این جهت در آن کمیته مشترک صورت بگیرد.

شنیدن صدای خط مقدم کسب و کار برای دستیابی به اصلاحات دقیق‌تر

به گزارش خانه ملت، وی نشست نمایندگان کمیسیون اجتماعی مجلس با اعضای اتاق بازرگانی ایران را خوب توصیف کرد و افزود: در این نشست نقطه نظرات کسانی که خط مقدم امور کاری هستند را شنیدیم، که موجب می‌شود هماهنگی بیشتری در جهت اصلاح بهتر قانون تأمین اجتماعی اتفاق بیفتد. 

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