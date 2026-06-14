قالیباف:
هرگز نمیتوانند هیچ بخشی از ارکان مقاومت را تک و تنها گیر بیاورند
قالیباف با بیان اینکه هرگز نمیتوانند هیچ بخشی از ارکان مقاومت را تک و تنها گیر بیاورند، نوشت: مجاهدت رزمندگان لبنان و دیپلماسی مقتدرانه ایران حاکمیت و تمامیت ارضی لبنان عزیز را تضمین میکند.
به گزارش ایلنا، محمدباقر قالیباف رئیس هیئت مذاکرهکننده جمهوری اسلامی ایران در پیامی در صفحه شخصی خود در شبکه ایکس نوشت: هرگز نمیتوانند هیچ بخشی از ارکان مقاومت را تک و تنها گیر بیاورند؛ مجاهدتهای رزمندگان لبنان و دیپلماسی مقتدرانه جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و تمامیت ارضی لبنان عزیز را تضمین میکند و بساط دیوانهبازی و جنگافروزی رژیم اسرائیل را بر هم خواهد زد، بچرخ تا بچرخیم.