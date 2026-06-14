سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس:
مسیر تفاهم، تأدیب رژیم صهیونیستی است
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در پیامی، با تأکید بر لزوم هوشیاری در قبال خطای محاسباتی، تاکید کرد: مسیر تفاهم، تأدیب رژیم صهیونیستی است.
به گزارش ایلنا، ابراهیم رضایی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در صفحه شخصی خود در فضازی مجازی نوشت:
نباید دچار خطای محاسباتی شد؛ حتی اگر توافق و تفاهمی هم بخواهید، مسیر آن تأدیب رژیم صهیونیستی است، اگر این سگها کنترل نشوند، امضای تفاهم خشک نشده، پای خودمان را گاز خواهد گرفت.