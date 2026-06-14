مسیر تفاهم، تأدیب رژیم صهیونیستی است

نباید دچار خطای محاسباتی شد؛ حتی اگر توافق و تفاهمی هم بخواهید، مسیر آن تأدیب رژیم صهیونیستی است، اگر این سگ‌ها کنترل نشوند، امضای تفاهم خشک‌ نشده، پای خودمان را گاز خواهد گرفت.