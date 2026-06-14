رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس:
پاسخ به حمله امروز اسرائیل قطعی است
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، جنایت اخیر رژیم صهیونیستی در ضاحیه را نشانه ضعف و بیاعتباری آمریکا دانست و تأکید کرد که پاسخ جبهه متحد مقاومت به این اقدام قطعی است.
به گزارش ایلنا، ابراهیم عزیزی رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس با محکوم کردن جنایت اخیر رژیم صهیونیستی در ضاحیه، این اقدام را نشانه ضعف و بیاعتباری آمریکا دانست و نوشت:
جنایت امروز رژیم صهیونیستی در ضاحیه بار دیگر ثابت کرد آمریکا، ضعیف و بیاعتبار است که حتی توان کنترل این رژیم جعلی را هم ندارد.
پاسخ هم توسط جبهه متحد مقاومت، قطعی است.