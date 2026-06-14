پاسخ به حمله امروز اسرائیل قطعی است

به گزارش ایلنا، ابراهیم عزیزی رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس با محکوم کردن جنایت اخیر رژیم صهیونیستی در ضاحیه، این اقدام را نشانه ضعف و بی‌اعتباری آمریکا دانست و نوشت:

جنایت امروز رژیم صهیونیستی در ضاحیه بار دیگر ثابت کرد آمریکا، ضعیف و بی‌اعتبار است که حتی توان کنترل این رژیم جعلی را هم ندارد. پاسخ هم توسط جبهه متحد مقاومت، قطعی است.

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