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رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس:

پاسخ به حمله امروز اسرائیل قطعی است

پاسخ به حمله امروز اسرائیل قطعی است
کد خبر : 1799071
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رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، جنایت اخیر رژیم صهیونیستی در ضاحیه را نشانه ضعف و بی‌اعتباری آمریکا دانست و تأکید کرد که پاسخ جبهه متحد مقاومت به این اقدام قطعی است.

به گزارش ایلنا، ابراهیم عزیزی رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس با محکوم کردن جنایت اخیر رژیم صهیونیستی در ضاحیه، این اقدام را نشانه ضعف و بی‌اعتباری آمریکا دانست و نوشت: 

جنایت امروز رژیم صهیونیستی در ضاحیه بار دیگر ثابت کرد آمریکا، ضعیف و بی‌اعتبار است که حتی توان کنترل این رژیم جعلی را هم ندارد.

پاسخ هم توسط جبهه متحد مقاومت، قطعی است.

انتهای پیام/
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