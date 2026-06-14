لزوم ترکیب انسداد فیزیکی با سامانه‌های هوشمند و الکترونیکی

رئیس کمیسیون اصل نود مجلس با بیان اینکه انسداد فیزیکی به‌تنهایی برای تأمین امنیت پایدار مرزها کفایت نمی‌کند، افزود: در این جلسه گزارش‌های مفصلی در خصوص وضعیت انسداد الکتریکی، الکترونیکی، نوری (اپتیکی) و فیزیکی ارائه شد. با توجه به اینکه قانون‌گذار بر ترکیبی بودن این اقدامات تأکید دارد، اشکالات و موانع موجود در مسیر هوشمندسازی مرزها مورد واکاوی قرار گرفت تا تطابق اقدامات اجرایی با استانداردهای قانونی احراز شود.

بازدید میدانی مشترک برای ارزیابی میدانی پروژه‌های مرزی

وی تصریح کرد: مقرر شد به‌منظور ارزیابی دقیق دستاوردها و چالش‌های این حوزه، بازدیدی مشترک با حضور نمایندگان کمیسیون اصل نود، مسئولان ذی‌ربط در ستاد کل نیروهای مسلح، وزارت کشور، سازمان برنامه و بودجه و سایر نهادهای مرتبط انجام شود. این نظارت میدانی کمک خواهد کرد تا روند تخصیص اعتبارات و سرعت اجرای پروژه‌های مرزی با دقت بیشتری پایش شود.

نقشه راه ۵ ساله برای ساماندهی تدریجی کولبری و ملوانی

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی با اشاره به بررسی موضوع ساماندهی تجارت مرزی در این جلسه اظهار کرد: با ابلاغ آیین‌نامه اجرایی «قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان» در بهمن‌ماه ۱۴۰۳، یک بازه زمانی ۵ ساله برای ساماندهی تدریجی و قانونمند کردن فعالیت‌های کولبری و ملوانی تعریف شده است. هدف اصلی این قانون، صیانت از معیشت مرزنشینان در کنار ایجاد انضباط اقتصادی است؛ لذا هرگونه فعالیت در این حوزه باید بر مدار شفافیت و بازرسی دقیق اقلام باشد تا امتیازات قانونی، صرفاً به واردات کالاهای مورد نیاز کشور تخصیص یابد.

نظارت بر اختیارات ارزی استانداران؛ ممنوعیت ورود کالای قاچاق در پوشش ملوانی

پژمانفر با اشاره به اختیارات اعطایی به استانداران برای واردات کالا بدون پیگیری منشأ ارزی، تصریح کرد: اگرچه این تسهیلات با هدف رونق اقتصادی استان‌های مرزی در نظر گرفته شده، اما کمیسیون اصل نود با جدیت بر این موضوع تأکید دارد که نباید نگاه‌های محلی و بخشی استانداری‌ها، منجر به توسعه ناخواسته قاچاق در کشور شود. اجازه واردات بدون منشأ ارزی نباید به مسیری برای ورود کالاهای غیرضروری یا قاچاق در پوشش کالای اساسی تبدیل شود.

پایش میدانی شفافیت در مبادی مرزی

وی خاطرنشان کرد: در نشست با معاونت امنیتی وزارت کشور مقرر شد تا کمیسیون اصل نود برای ارزیابی دقیق فرآیندهای بازرسی و اطمینان از اجرای دقیق قانون، بازدیدی میدانی از مناطق مرزی داشته باشد. اولویت ما این است که واردات مرزی دقیقاً در خدمت تأمین کالاهای اساسی کشور باشد و از هرگونه اقدامی که امنیت تولید داخلی را با ورود قاچاق به مخاطره می‌اندازد، قاطعانه جلوگیری شود.

شمارش معکوس برای حماسه اربعین؛ ارزیابی آمادگی زیرساخت‌ها

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم همچنین به تشریح ابعاد نظارتی کمیسیون بر نحوه برگزاری مراسم اربعین پرداخت و اظهار کرد: با توجه به نزدیکی ماه محرم و فاصله اندک تا ایام اربعین حسینی، بررسی سطح آمادگی دستگاه‌های اجرایی در دستور کار نشست اخیر قرار گرفت. در این جلسه، تمامی ابعاد لجستیکی، خدماتی و امنیتی مورد نیاز برای تسهیل تردد زائران واکاوی شد و بر ضرورت برطرف کردن فوری موانع و مشکلاتی که در سنوات گذشته موجب کندی خدمت‌رسانی شده بود، تأکید شد.

اصلاح ساختار ستاد اربعین با نگاهی جامع به دهه آخر صفر

به گزارش خانه ملت، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس با اشاره به اصلاح عنوان «ستاد ملی اربعین» به «ستاد ملی اربعین و دهه پایانی صفر» افزود: این تغییر رویکرد نشان‌دهنده عزم جدی برای ساماندهی یکپارچه خدمات در دو کانون مهم زیارتی یعنی عتبات عالیات و مشهد مقدس است تا اقداماتی که در حوزه اربعین کلید می‌خورد، در دهه پایانی ماه صفر برای زائران بارگاه منور رضوی نیز به شکلی منسجم ادامه یابد.

مأموریت ویژه برای پایش مستمر و ارائه گزارش به مجلس

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: به‌منظور اطمینان از حسن اجرای برنامه‌ها، مقرر شد معاونت ذی‌ربط در وزارت کشور (جناب آقای جعفری) به‌صورت مستقیم مسئولیت پیگیری مصوبات و رفع نواقص اجرایی را بر عهده بگیرد و گزارش‌های نوبه‌ای و دقیق از پیشرفت اقدامات را به کمیسیون اصل نود ارائه کند. کمیسیون نیز تا پایان ماه صفر، با حساسیت کامل بر کیفیت خدمات‌رسانی و هزینه‌کرد منابع در این دو رویداد بزرگ مذهبی نظارت خواهد داشت.

برنامه‌ریزی برای وداع تاریخی؛ پیش‌بینی حضور میلیونی در مشهد مقدس

وی به موضوع تشکیل «ستاد تشییع امام شهید» اشاره کرد و گفت: با توجه به اهمیت و ابعاد ملی و بین‌المللی این مراسم، در نشست با معاونت امنیتی وزارت کشور، آخرین اقدامات صورت‌گرفته و پیش‌بینی‌های لازم برای پشتیبانی از این رویداد بزرگ در شهرهای تهران، قم و مشهد بررسی شد. با توجه به اینکه مشهد مقدس میزبان آخرین مرحله این مراسم خواهد بود، تخمین زده می‌شود با جمعیت بی‌سابقه بیش از ۱۰ میلیون زائر و مهمان داخلی و خارجی مواجه شویم که این موضوع مستلزم آمادگی فوق‌العاده تمامی دستگاه‌های خدماتی و امنیتی است.

نظارت مستمر بر فرآیند میزبانی و تأمین زیرساخت‌ها

پژمانفر با تأکید بر لزوم هماهنگی‌های فرابخشی تصریح کرد: ابعاد مختلف میزبانی، از اسکان و تغذیه تا مدیریت تردد و امنیت جمعیت، در این جلسه مورد بحث مفصل قرار گرفت. مقرر شد به‌منظور پیشگیری از هرگونه خلل در برگزاری مراسم، ارتباط منظم و تنگاتنگی میان کمیسیون اصل نود و معاونت امنیتی وزارت کشور برقرار باشد تا گزارش‌های لحظه‌ای از روند آمادگی‌ها دریافت و موانع احتمالی فوراً مرتفع گردد.

واکاوی چالش‌های حوزه ساماندهی اتباع

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم موضوع اتباع بیگانه را یکی دیگر از محورهای این نشست برشمرد و اظهار کرد: در این جلسه، مروری جامع بر اقدامات انجام‌شده و تکالیف باقی‌مانده در حوزه اتباع صورت گرفت. ما ضمن بررسی چالش‌ها و مشکلات پیش‌روی این حوزه، بر ضرورت اجرای دقیق قوانین ساماندهی و نظارت هوشمند بر حضور اتباع تأکید کردیم. کمیسیون اصل نود با حساسیت بالا، پیگیر رفع گره‌های مدیریتی در این بخش است تا سیاست‌های ابلاغی به بهترین نحو اجرایی شود.