عظیمیراد در تشریح نشست کمیسیون آموزش مطرح کرد؛
پایان قراردادهای سلیقهای دستگاهها با دانشگاهها
سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی از تصویب چند ماده مهم در ادامه بررسی طرح تقویت ارتباط دانشگاه با جامعه و صنعت خبر داد و گفت: با مصوبات امروز کمیسیون، زمینه حضور مؤثرتر دانشگاهها در اجرای پروژههای علمی و فناورانه کشور فراهم میشود.
به گزارش ایلنا، احسان عظیمیراد سخنگوی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی، در تشریح نشست امروز (یکشنبه ۲۴ خردادماه) کمیسیون، گفت: در ادامه بررسی جزئیات طرح مربوط به توسعه ارتباط دانشگاهها با بخشهای اجرایی و صنعتی کشور، مواد ۴ تا ۸ مجددا مورد بحث و بررسی قرار گرفت و بخش قابل توجهی از احکام پیشبینیشده در این طرح به تصویب اعضای کمیسیون رسید.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی، افزود: بر اساس مصوبات امروز جلسه، دانشگاهها میتوانند در قالب احراز صلاحیتهای علمی و فناورانه، در اجرای پروژههای علمی و فنی دستگاههای اجرایی و شرکتهای خصوصی نقشآفرینی کنند. همچنین مقرر شد سازوکاری برای رتبهبندی دانشگاهها از سوی سازمان برنامه و بودجه در نظر گرفته شود تا دستگاههای اجرایی بتوانند متناسب با نیازهای تخصصی خود از ظرفیت دانشگاههای دارای صلاحیت استفاده کنند.
سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس ادامه داد: یکی دیگر از موضوعات مهمی که امروز به تصویب رسید، تدوین الگوی واحد قراردادهای پژوهشی میان دانشگاهها و دستگاههای اجرایی است. در حال حاضر هر دستگاه اجرایی الگوی قراردادی خاص خود را برای همکاریهای پژوهشی اعمال میکند که این موضوع در بسیاری از موارد موجب بروز مشکلات حقوقی و اجرایی برای دانشگاهها و اعضای هیات علمی شده است.
عظیمیراد در ادامه تصریح کرد: با این مصوبه، چارچوب واحدی برای انعقاد قراردادهای پژوهشی تدوین خواهد شد تا موضوعاتی همچون ضمانتنامهها، جرایم قراردادی، مالکیت فکری، نحوه حل اختلافات و سایر مسائل حقوقی در قالبی مشخص و یکسان تعریف شود تا دستگاههای اجرایی نتوانند به صورت سلیقهای شرایط متفاوتی را به دانشگاهها تحمیل کنند.
وی در ادامه تاکید کرد: این اقدام علاوه بر تسهیل همکاری میان دانشگاهها و دستگاههای اجرایی، موجب کاهش بروکراسی، افزایش شفافیت و تقویت اعتماد میان طرفین خواهد شد و میتواند زمینه بهرهگیری بهتر از ظرفیت علمی دانشگاهها در حل مسائل کشور را فراهم کند.
سخنگوی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس در پایان خاطرنشان کرد: هدف اصلی این طرح، ایجاد یک نظام منسجم برای همکاریهای علمی و پژوهشی کشور، حمایت از اعضای هیات علمی و تسهیل حضور دانشگاهها در پروژههای ملی و فناورانه است؛ موضوعی که میتواند به تقویت پیوند دانشگاه با صنعت و افزایش اثربخشی پژوهشهای دانشگاهی منجر شود.