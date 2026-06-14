وطن فروش وابسته به رژیم صهیونی در ایلام، دستگیر شد

به گزارش ایلنا، شرح اطلاعیه اداره‌کل اطلاعات استان ایلام در خصوص دستگیری جاسوس وابسته به رژیم آمریکایی-صهیونى، به این شرح است:

باسمه تعالی

به استحضار ملت شریف ایران می‌رساند؛ با مجاهدت‌های خاموش سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره کل اطلاعات استان ایلام و با بهره‌گیری از گزارش‌های مردمی، یک مزدور وطن فروش که قصد نفوذ به مراکز داده و رایانه‌ای دستگاه‌های حساس نظام و انتقال اطلاعات آنها به دشمن آمریکایی-صهیونى را داشت، بازداشت شد.

به‌دنبال رصد‌های به عمل آمده به همت اداره‌کل اطلاعات استان ایلام، یک مزدور وطن‌فروش به نام «علی_ح» که در راستای اجرای دستورات سرپل سرویس جاسوسی رژیم صهیونیستی ساکن انگلیس، قصد داشت ضمن نفوذ به مراکز داده دستگاه‌های حساس نظام، اطلاعات طبقه‌بندی شده آنها را به دشمن آمریکایی-صهیونى منتقل کند؛ با الطاف الهی و تلاش‌های سربازان گمنام امام زمان (عج) در این اداره‌کل دستگیر و از اقدام خائنانه او پیشگیری به عمل آمد.

بخشی از مهم‌ترین مأموریت‌های محوله به این خودفروخته از سوی سرپل دستگاه جاسوسی دشمن آمریکایی-صهیونی عبارتند از: شناسایی نیرو‌های نظامی و امنیتی، ساخت و تهیه نرم افزار امن برای پشتیبانی سایبری عناصر یکی از گروهک‌های تروریستی وابسته، تلاش برای هک و ایجاد دسترسی دشمن به مراکز داده دستگاه‌های حساس نظامی، رسانه‌ای، قضایی، مخابراتی، بانکی، اقتصادی و... تلاش برای تهیه اطلاعات شخصی مسئولین نظامی و سیاسی رده بالای کشور

از مخفیگاه این مزدور دشمن، تجهیزات متعددی شامل: یک دستگاه ماهواره استارلینک، فتیله انفجاری، انواع تجهیزات الکترونیکی با کاربرد‌های دوگانه و... کشف و ضبط شد.