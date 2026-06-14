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وطن فروش وابسته به رژیم صهیونی در ایلام، دستگیر شد

وطن فروش وابسته به رژیم صهیونی در ایلام، دستگیر شد
کد خبر : 1799027
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اداره‌کل اطلاعات استان ایلام در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: یک وطن فروش وابسته به رژیم صهیونی در ایلام که نقش پررنگی در فعالیت‌های جاسوسی داشت، دستگیر شد.

به گزارش ایلنا، شرح اطلاعیه اداره‌کل اطلاعات استان ایلام در خصوص دستگیری جاسوس وابسته به رژیم آمریکایی-صهیونى، به این شرح است: 

باسمه تعالی

به استحضار ملت شریف ایران می‌رساند؛ با مجاهدت‌های خاموش سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره کل اطلاعات استان ایلام و با بهره‌گیری از گزارش‌های مردمی، یک مزدور وطن فروش که قصد نفوذ به مراکز داده و رایانه‌ای دستگاه‌های حساس نظام و انتقال اطلاعات آنها به دشمن آمریکایی-صهیونى را داشت، بازداشت شد.

به‌دنبال رصد‌های به عمل آمده به همت اداره‌کل اطلاعات استان ایلام، یک مزدور وطن‌فروش به نام «علی_ح» که در راستای اجرای دستورات سرپل سرویس جاسوسی رژیم صهیونیستی ساکن انگلیس، قصد داشت ضمن نفوذ به مراکز داده دستگاه‌های حساس نظام، اطلاعات طبقه‌بندی شده آنها را به دشمن آمریکایی-صهیونى منتقل کند؛ با الطاف الهی و تلاش‌های سربازان گمنام امام زمان (عج) در این اداره‌کل دستگیر و از اقدام خائنانه او پیشگیری به عمل آمد.

بخشی از مهم‌ترین مأموریت‌های محوله به این خودفروخته از سوی سرپل دستگاه جاسوسی دشمن آمریکایی-صهیونی عبارتند از: شناسایی نیرو‌های نظامی و امنیتی، ساخت و تهیه نرم افزار امن برای پشتیبانی سایبری عناصر یکی از گروهک‌های تروریستی وابسته، تلاش برای هک و ایجاد دسترسی دشمن به مراکز داده دستگاه‌های حساس نظامی، رسانه‌ای، قضایی، مخابراتی، بانکی، اقتصادی و... تلاش برای تهیه اطلاعات شخصی مسئولین نظامی و سیاسی رده بالای کشور

از مخفیگاه این مزدور دشمن، تجهیزات متعددی شامل: یک دستگاه ماهواره استارلینک، فتیله انفجاری، انواع تجهیزات الکترونیکی با کاربرد‌های دوگانه و... کشف و ضبط شد.

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