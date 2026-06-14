تشکر خانواده شهید شادمانی از سخنگوی وزارت خارجه و تکذیب توهین به خانواده شهدا

اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه مهمان ویژه مراسم بود که به پاس مواضع اصولی در طول جنگ رمضان به دعوت خانواده شهید شادمانی در مراسم حضور یافت.

خانواده شهید شادمانی ضمن تشکر از حضور ارزشمند سخنگوی محترم وزیرخارجه، خبرسازی های جعلی منتشر شده پیرامون مراسم شب گذشته پیرامون توهین به خانواده شهدا را قاطعانه تکذیب کرد و از رسانه ها خواستند از انتشار اخباری که انسجام مقدس را هدف گرفته است خودداری کنند..

در این مراسم سخنگوی وزارت خارجه به تبیین شخصیت راهبردی شهید شادمانی در نیروهای مسلح پرداخت و از حضور پرشور مردم تقدیر کردند.

در پایان مراسم خانواده محترم شهدای همدان مورد تکریم مردم و مسوولان همدان قرار گرفتند.