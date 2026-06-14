سرلشکر عبداللهی:
نیروهای مسلح «دست به ماشه»، آماده شلیک به قلب دشمن هستند
فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتمالانبیا(ص) با بیان اینکه نیروهای مسلح «دست به ماشه»، آماده شلیک به قلب دشمن هستند، گفت: انتقام خون امام شهید هرگز فراموش نمیشود. ما منتظر کوچکترین لغزشی از سوی دشمن متجاوز هستیم تا درسی فراموشنشدنی و پایانبخش به آنها بدهیم.
به گزارش ایلنا، سردار سرلشکر «علی عبداللهی» فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتمالانبیا (ص) در پیامی خطاب به ملت قهرمان ایران تاکید کرد: توان رزمی، دفاعی و قدرت موشکی، دریایی، پهپادی و پدافند هوایی ما پرقدرتتر از گذشته و تحت اوامر فرماندهی معظم کل قوا حضرت آیتالله سید مجتبی حسینی خامنهای مدظلهالعالی، ارتقا یافته و فرزندان ملت در نیروهای مسلح «دست به ماشه»، آماده شلیک به قلب دشمن هستند.
متن کامل پیام به شرح زیر است:
ملت قهرمان ایران
مقاومت و بعثت دوباره شما، فصل نوینی را در تحولات بینالملل رقم زد و جمهوری اسلامی ایران را در قامت یک «قدرت جهانی اثرگذار» تثبیت کرد. فرزندان شما در نیروهای مسلح، بهویژه فرماندهان شهید که تربیتیافتگان اصیل مکتب امام خمینی (ره) و امام خامنهای شهید بودند، از روز اول نهضت، بغض و عدوات با استکبار و صهیونیسم را جزئی جدانشدنی از ماهیت انقلاب اسلامی میدانستند و میدانند.
اتفاقات یک سال اخیر، از جنگ ۱۲ روزه تا «جنگ رمضان»، علیرغم خسارتهای سنگین و داغِ جانسوزِ شهادت امام شهید، فرماندهان و مردم بیگناه، یک فرصت بزرگ برای «تسویه حساب تاریخی» با جنایتکاران فراهم کرد؛ نیروهای مسلح به پشتوانهی مردم و با عنایت الهی بر سر آنها آوردند آنچه لایقشان بود.
اینک مقتدرانه اعلام میداریم: توان رزمی، دفاعی و قدرت موشکی، دریایی، پهپادی و پدافند هوایی ما پرقدرتتر از گذشته و تحت اوامر فرماندهی معظم کل قوا حضرت آیتالله سید مجتبی حسینی خامنهای مدظلهالعالی، ارتقا یافته و فرزندان ملت در نیروهای مسلح «دست به ماشه»، آماده شلیک به قلب دشمن هستند.
آرمان مقدس فتح قدس و انتقام خون امام شهید هرگز فراموش نخواهد شد؛ ما منتظر کوچکترین لغزشی از سوی دشمن متجاوز هستیم تا درسی فراموشنشدنی و پایانبخش به آنها بدهیم.
و ما النصر الا من عندالله العزیز الحکیم