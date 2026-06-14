آغاز بهکار برنامک «عدل ایران» در پیامرسان بله
برنامک «عدل ایران» در پیامرسان «بله» با هدف «توسعه خدمات قضایی هوشمند» و «تسهیل دسترسی مردم به عدالت» راهاندازی شد.
به گزارش ایلنا، محمد کاظمیفرد، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: برنامک «عدل ایران» در پیامرسان «بله» با هدف «توسعه خدمات قضایی هوشمند» و «تسهیل دسترسی مردم به عدالت» راهاندازی شد.
در این بستر، امکان ارائه خدماتی از جمله استعلام اعتبار معاملاتی، پرداخت قبوض قضایی، دریافت گواهی عدم سوءپیشینه و ثبت اظهارنامه فراهم است.
در حال حاضر بازوی «عدلایران» ماهانه بیش از ۲۰ میلیون کاربر دارد.