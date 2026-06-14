قالیباف:
با چراغ سبز به تجاوز صهیونیستها، ادامه مسیر مذاکرات ممکن نیست
رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به حمله رژیم صهیونیستی به ضاحیه بیروت،گفت: تا زمانی که واشنگتن با «چراغ سبز» به این تجاوزات به دنبال امتیازگیری باشد، سخن گفتن از ادامه مسیر مذاکرات ممکن نیست.
به گزارش ایلنا، محمدباقر قالیباف در حساب شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
تجاوز صهیونیستها به ضاحیه بار دیگر نشان داد آمریکا یا ارادهای برای اجرای تعهدات خود ندارد یا توان آن را. با چراغ سبز نشان دادن به رژیم نمیتوانید امتیاز بگیرید. بازی پلیس بد و پلیس خوب قدیمی شده است. اگر اراده و توان اجرای تعهدات خود را ندارید، سخن گفتن از ادامه مسیر ممکن نیست.