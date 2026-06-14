به گزارش ایلنا، اسماعیل بقایی در نشست با استادان و دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا همدان با اشاره به تحولات اخیر منطقه و حملات رژیم صهیونیستی و ایالات متحده آمریکا علیه ایران، گفت: این اقدامات که به شهادت جمعی از فرماندهان، دانشمندان و شهروندان غیرنظامی منجر شد، با وجود ادعا‌های مطرح شده درباره برنامه هسته‌ای ایران، در عمل در راستای حمایت از رژیم صهیونیستی و اعمال فشار بر جمهوری اسلامی ایران انجام گرفت.

او با تأکید بر نقش مؤثر وحدت ملی در عبور از شرایط جنگی افزود: ملت ایران در این مقطع تاریخی نشان دادند که فارغ از گرایش‌ها و دیدگاه‌های مختلف، هرگاه پای دفاع از وطن و منافع ملی در میان باشد، با انسجام و همدلی در کنار یکدیگر می‌ایستند.

سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به عملکرد دستگاه دیپلماسی در دوران جنگ تصریح کرد: وزارت امور خارجه در تمام این مدت در کنار مردم و نیرو‌های مسلح، مسئولیت‌های خود را در عرصه سیاسی و بین‌المللی دنبال کرد و تلاش داشت از همه ظرفیت‌های دیپلماتیک برای دفاع از حقوق ملت ایران بهره بگیرد.

بقایی همچنین به برخی رخداد‌های جنگ از جمله حوادث میناب، لامرد و حمله به ناو دنا اشاره و تأکید کرد: این وقایع و همچنین حمله به زیرساخت‌ها، میراث فرهنگی و شهروندان غیرنظامی در حافظه تاریخی ملت ایران و جهان ثبت خواهد شد و بیانگر ماهیت اقدامات دشمنان علیه کشور است.

رئیس مرکز دیپلماسی عمومی وزارت امور خارجه درباره روند تحولات پس از برقراری آتش‌بس نیز گفت: آتش‌بس در شرایطی شکل گرفت که دشمن در دستیابی به اهداف نظامی خود ناکام مانده بود و پس از آن تلاش کرد فشار‌ها را از مسیر‌های دیگر دنبال کند، با این حال، جمهوری اسلامی ایران با هوشیاری تحولات را رصد می‌کند و در برابر تهدید‌ها آمادگی لازم را دارد.

بقایی با اشاره به مباحث مربوط به مذاکرات و روند‌های دیپلماتیک اخیر، تصریح کرد: موضوع مذاکره در روز‌های اخیر با جدیت بیشتری دنبال شده و باید دید روند تعاملات و گفت‌و‌گو‌ها در روز‌های آینده به چه نتایجی خواهد انجامید.

در پایان این نشست، استادان و دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا همدان پرسش‌ها و دیدگاه‌های خود را درباره سیاست خارجی، تحولات منطقه و مسائل مرتبط با دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران مطرح کردند.

انتهای پیام/