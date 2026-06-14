عضو معاون دیوان عالی کشور:
تکریم ارباب رجوع باید یکی از محورهای برنامههای هفته قوه قضاییه باشد
عضو معاون دیوان عالی کشور بر ضرورت هم افزایی و مشارکت تمامی بخشهای این مرجع عالی برای اجرای هر چه مطلوبتر برنامههای هفته گرامیداشت قوه قضاییه تأکید کرد و این مناسبت را فرصتی ارزشمند برای معرفی خدمات و دستاوردهای دستگاه قضایی به مردم دانست.
به گزارش ایلنا، علی اکبر بختیاری، در نشست هماهنگی برنامههای دیوان در هفته گرامیداشت قوه قضاییه که روز چهارشنبه ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ برگزار شد، با اشاره به اهمیت برنامه ریزی دقیق و هدفمند برای این ایام اظهار کرد: هفته قوه قضاییه فرصتی مناسب است تا ظرفیت ها، اقدامات، دستاوردها و خدمات مجموعه قضایی به صورت شفاف و گسترده برای مردم تبیین و معرفی شود.
وی باتأکید بر ضرورت توجه ویژه به مراجعان دستگاه قضایی افزود: یکی از محورهای اصلی برنامههای امسال باید تکریم ارباب رجوع و تلاش برای ارتقای سطح رضایتمندی آنان باشد و برهمین اساس، افزایش آگاهیهای حقوقی مراجعان درباره فرایندهها و مراحل رسیدگی در دیوان عالی کشور و همچنین اطلاع رسانی موثر نسبت به خدمات ارائه شده و عملکرد این نهاد در دستور کار قرار گیرد.
رئیس دفتر ریاست دیوان عالی کشور ادامه داد: معرفی اقدمات و خدمات ارائه شده دیوان عالی به ویژه در دروه جنگ اخیر و شرایط خاص کشور، از دیگر اولویتهای برنامههای ما در هفته مذکور خواهد بود تا مردم بیش از پیش بانقش و کارکرد این مرجع عالی قضایی آشنا شوند.
بختیاری در بخش دیگری از سخنان خود به حضور و همراهی مردم در صحنههای مختلف ملی اشاره کرد و گفت: ملت ایران در بیش از صد شب، باحضور آگاهانه، مسئولانه و حماسه آفرین خود در میدانهای مختلف، جلوهای ماندگار از انسجام ملی، وفاداری به آرمانهای انقلاب اسلامی و حمایت از نظام جمهوری اسلامی را به نمایش نهادند و شکر این نعمت، خدمت بیمنت به این عزیزان است.
وی افزود: همه ما در برابر ایستادگی و مقاومت ملت در مواجهه با فشارها، تهدیدها و جنگ ترکیبی دشمنان مسئولیت داریم. این مسئولیت تنها به روایت این حماسهها محدود نمیشود بلکه باید با خدمت رسانی شایسته و تلاش مضاعف برای حل مشکلات مردم، تداوم بخش این سرمایه اجتماعی ارزشمند باشیم.
عضو معاون دیوان عالی کشور در این خصوص اضافه کرد: در چنین شرایطی باید قدردان مردم بود که با بصیرت و حضور آگاهانه خود از کشور حمایت کردهاند و همه دستگاهها، از جمله مجموعه قضایی، موظفند آن چه شایسته خدمت به این مردم شریف، نجیب و متعهد است را با تمام توان به انجام برسانند.
شایان ذکر است در این نشست که علاوه بر مدیر روابط عمومی دیوان عالی کشور نمایندگانی از معاونتهای دیوان نیز حضور داشتند مقرر شد طی ایام هفته گرامیداشت قوه قضاییه اقداماتی از جمله برگزاری میزهای خدمت با حضور معاونین و مدیران دیوان برای پاسخگویی و راهنمایی مستقیم مراجعان صورت گیرد.
برگزاری نمایشگاه، انجام تبلیغات محیطی متناسب با مناسبت مذکور و همزمانی با دهه نخست ماه محرم الحرام، تهیه بروشور با رویکرد آموزش حقوقی مراجعان و معرفی اقدامات دیوان عالی در خدمت رسانی به آنها نیز از دیگر اقداماتی باشد که قرار است طی هفته مذکور صورت گیرد.