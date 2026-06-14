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ضرغامی:

همبستگی ملی را خراب نکنیم؛ رهبری دلسوزترین فرد برای آینده انقلاب است

همبستگی ملی را خراب نکنیم؛ رهبری دلسوزترین فرد برای آینده انقلاب است
کد خبر : 1798936
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وزیر اسبق میراث فرهنگی با اشاره به حمایت گسترده مردم، تأکید کرد که مسائل مهم کشور تحت نظارت رهبر انقلاب دنبال می‌شود و نباید با اختلاف‌افکنی، سرمایه همبستگی ملی را تضعیف کرد.

به گزارش ایلنا، عزت‌الله ضرعامی در حساب شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
به دوستانمان می‌گویم

مگر می‌شود موضوعی به این مهمی، تحت نظارت دقیق رهبر انقلاب نباشد، آنهم با ظهوری پدیده‌ی بعث مردم و حمایت همه جانبه آنان.

بپذیریم که رهبری از دیگران، دلسوزتر و مسئول تر نسبت به آینده انقلاب است

همبستگی موثر سلاح ماست و خرابش نکنیم.

 

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