ضرغامی:
همبستگی ملی را خراب نکنیم؛ رهبری دلسوزترین فرد برای آینده انقلاب است
وزیر اسبق میراث فرهنگی با اشاره به حمایت گسترده مردم، تأکید کرد که مسائل مهم کشور تحت نظارت رهبر انقلاب دنبال میشود و نباید با اختلافافکنی، سرمایه همبستگی ملی را تضعیف کرد.
به گزارش ایلنا، عزتالله ضرعامی در حساب شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
به دوستانمان میگویم
مگر میشود موضوعی به این مهمی، تحت نظارت دقیق رهبر انقلاب نباشد، آنهم با ظهوری پدیدهی بعث مردم و حمایت همه جانبه آنان.
بپذیریم که رهبری از دیگران، دلسوزتر و مسئول تر نسبت به آینده انقلاب است
همبستگی موثر سلاح ماست و خرابش نکنیم.