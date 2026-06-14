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سیاسی



دفاعی امنیتی ۲۴ / ۰۳ / ۱۴۰۵ - ۱۵:۳۵:۲۴

رضایی:

بدون تأدیب رژیم صهیونیستی، هیچ توافقی پایدار نخواهد بود

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با هشدار نسبت به «خطای محاسباتی» در روند مذاکرات، تأکید کرد که حتی در صورت دستیابی به توافق یا تفاهم، شرط پایداری آن مهار و تأدیب رژیم صهیونیستی است.