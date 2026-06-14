رضایی:
بدون تأدیب رژیم صهیونیستی، هیچ توافقی پایدار نخواهد بود
کد خبر : 1798919
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با هشدار نسبت به «خطای محاسباتی» در روند مذاکرات، تأکید کرد که حتی در صورت دستیابی به توافق یا تفاهم، شرط پایداری آن مهار و تأدیب رژیم صهیونیستی است.
به گزارش ایلنا، ابراهیم رضایی در حساب شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
نباید دچار خطای محاسباتی شد؛ حتی اگر توافق یا تفاهمی هم بخواهید مسیر آن تأدیب رژیم صهیونیستی است، اگر این سگ هار کنترل نشود امضای تفاهم خشکنشده، پای خودمان را گاز خواهد گرفت.