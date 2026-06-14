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رضایی:

گزارش هر تصمیمی درباره توافق، صادقانه به مردم اعلام می‌شود

گزارش هر تصمیمی درباره توافق، صادقانه به مردم اعلام می‌شود
کد خبر : 1798883
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سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: هر تصمیمی پیرامون مذاکرات، تفاهم و توافق با آمریکا در کشور گرفته شود، قطعا درباره آن با مردم صادقانه گفتگو می‌شود و به صورت شفاف به مردم جزئیات را می‌گوییم و این نظر وزیر امور خارجه نیز است.

به گزارش ایلنا، ابراهیم رضایی  با اشاره به روند مذاکرات و توافق احتمالی موسوم به توافق اسلام آباد اظهار داشت: همه تجارب گذشته بر پیشانی ماست و ما با وسواس با آمریکایی ها مذاکره می کنیم و در عین حال چندان به نتیجه مذاکره هم خوشبین نیستیم. 

وی افزود: مردم در نظام جمهوری اسلامی ایران تعیین کننده هستند و ما نیز با رأی مردم وارد مجلس شدیم و همه تصمیمات کشور بر اساس مصالح و منافع مردم گرفته می شود. مطمئن باشید هر تصمیمی در کشور گرفته شود، قطعا درباره آن با مردم صادقانه گفتگو می شود و به صورت شفاف به مردم جزئیات را می گوییم و این نظر وزیر امور خارجه نیز است. 

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به بدعهدی آمریکایی ها در طول مذاکرات و توافقات قبلی تأکید کرد: مبنای توافق باید بر اساس بی اعتمادی ما به آمریکایی ها باشد چرا که تجربه به شدت تلخی از توافق با آمریکایی ها داریم و آنها در میان دو مذاکره اخیر به ما حمله کردند، از این رو دیپلمات های ما باید مراقب بدعهدی و ریاکاری آمریکایی ها در مذاکرات باشند. 

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد: از سوی دیگر جمهوری اسلامی ایران خود را در موقعیت برتر می بیند و امروز ما در جایگاه پیروزمندانه ای قرار داریم و انتظار داریم دیپلمات های ما نیز از موضع برتر وارد شوند و همچون نظامی های ما عمل کنند و منافع و مصالح مردم را در نظر بگیرند.

 

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