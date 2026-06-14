ابطحی خطاب به عراقچی و قالیباف: تحت فشار اقلیت تندرو قرار نگیرید

به گزارش ایلنا، محمدعلی ابطحی در حساب شخصی خود در ایکس نوشت:

قای قالیباف عزیز،

آقای عراقچی پرتلاش،

خیابان‌ها در طول ایام آتش‌بس مال افراطی‌ها نبود؛ مال همه ایران‌دوستان بود. این را از پیام‌های رهبری فعلی انقلاب هم می‌شد فهمید.

به وقت تفاهم، که می‌تواند مشکل معیشت را عزیزانه از سر مردم بردارد، حق ندارید تحت تأثیر جمع بسیار اندکی که به شماها ایراد می‌گیرند، فحاشی می‌کنند و وبال چندساله مردم هستند، قرار بگیرید.

این صداهای خشن و بلند، صدای اندکی از مردم است.

صدای دل‌های مردمِ قدردانِ زحمات شما که تریبون ندارند را باید بشنوید.

بنا به نظرسنجی‌ها، اکثریت صدای خیابان که در این مدت مقاومت کرد، طرفدار گفت‌وگوی عزتمندانه شما و حل مشکلات معیشتی مردم است.

به‌خصوص شما که مظلومید. خودشان می‌دانند؛ مگر می‌شود بدون اذن رهبری چنین تصمیمرگی گرفته شود؟

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