روح‌الله لک‌علی آبادی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره این‌که باتوجه به نزدیک شدن توافق میان ایران و ایالات متحده شاهده هستیم برخی از جریان‌ها و نمایندگان مجلس فراخوان می‌دهند و با کلیدواژه‌هایی مانند «نمی‌پذیریم» تلاش می‌کنند مردم را به خیابان بکشانند، چرا این اقدامات انجام می‌شود؟ گفت: اولاً باید بدانیم که میدان و دیپلماسی در هماهنگی صددرصدی با یکدیگر قرار دارند.

برخی افراد به نگرانی‌های مردم ضریب می‌دهند

وی با اشاره به پیام رهبر انقلاب به مناسبت آغاز به کار دور جدید هیات رئیسه مجلس، بیان کرد: آنچه که در هفتم خرداد در پیام رهبر انقلاب به مناسبت آغاز به کار دور جدید هیات رئیسه مجلس مطرح شد، حاوی چند تذکر مهم به نمایندگان بود. یکی از مهم‌ترین این موارد، مسئله وحدت بود. ایشان تأکید فرمودند که بیش از گذشته باید وحدت را رعایت کنیم و تصریح کردند که نمایندگان قولاً و عملاً باید این وحدت را حذف کنند، یعنی هم با قول و عمل‌شان و هم با رفتارشان به این تذکر عمل کنند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: رهبری فرمودند اختلافات چه موجه و چه غیرموجه نباید باعث از بین بردن انسجام و تضعیف پایگاه اجتماعی شود. این بخش صریح کلام رهبری است و تعارف نداریم. باید ببینیم ما داریم قولاً یا عملاً برای وحدت و انسجام تلاش می‌کنیم یا علیه انسجام دست به اقدام می‌زنیم؟

وی با بیان این‌که نگرانی مردم هم قابل درک است، یادآور شد: مردم با توجه به تجربه‌های تاریخی مذاکراتی که در یکصد سال گذشته داشتند؛ از جمله قرارداهای ترکمانچای، گلستان و بحرین نگرانی‌هایی دارند اما متأسفانه برخی افراد به این نگرانی‌ها ضریب می‌دهند. به جای آنکه بگوییم آقای قالیباف که یک ژنرال و سردار است می‌داند نباید به آمریکا اعتماد کرد و مذاکره‌کنندگان ما هم از توشه و تجربه‌ای بسیار گران‌قدر برخوردارند و به‌خوبی می‌دانند آمریکا به هیچ وجه قابل اعتماد نیست، اما فضایی ایجاد می‌شود که گویا این واقعیت‌ها نادیده گرفته شده است.

مذاکره‌کنندگان ما دیگر نسیه نمی‌پذیرند

لک‌علی آبادی تاکید کرد: آنچه مذاکره‌کنندگان ما امروز درباره مذاکرات با آمریکا مطرح می‌کنند، تماماً دریافت‌های نقد است و به هیچ وجه وعده‌های نسیه را نمی‌پذیرند. بنابراین باید با آرامش به سمت برطرف کردن نگرانی‌های مردم حرکت کنیم، نه اینکه بر این نگرانی‌ها بیفزاییم.

در طول توافق ۶۰ روزه می‌توانیم ۱۰ میلیارد دلار نفت و مشتقات نفتی بفروشیم

وی ادامه داد: ما گفته‌ایم آمریکا باید تعهد بدهد. اساساً تنها اقدامی که در حال حاضر مدنظر است، این است که آمریکا متعهد شود تحریم‌های نفتی را در طول ۶۰ روزی که قرار است مذاکره و گفت‌وگو انجام شود، تعلیق کند. کارشناسان می‌گویند در این مدت می‌توانیم ۱۰ میلیارد دلار نفت و مشتقات نفتی را به هر نقطه‌ای از جهان که بخواهیم بفروشیم و این دستاورد بزرگی در این جنگ اقتصادی است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه فراموش نکنیم که این جنگ، یک جنگ ترکیبی است؛ یعنی جنگی که با آن مواجه هستیم، هم جنگ اقتصادی است، هم جنگ نظامی و هم جنگ مذاکراتی، گفت: در واقع، آنچه ما انجام می‌دهیم صرفاً مذاکره نیست، بلکه نوعی جنگ است. ابتدا باید این واقعیت را بپذیریم که در شرایط جنگی قرار داریم. همان‌گونه که مردم پشت سر نیروهای مسلح ایستادند، باید پشت سر مذاکره‌کنندگان هم بایستند.

وی اظهار داشت: اگر ایرادی وجود دارد، باید تذکر داده شود و اگر انتقادی هست، باید آن انتقاد و نگرانی مطرح شود. قطعاً مذاکره‌کنندگان ما هم فرزندان همین مردم هستند و به این نگرانی‌ها توجه دارند و برای برطرف کردن آن‌ها تلاش می‌کنند.

این نماینده مجلس درخصوص شروط ایران برای انجام مذاکره با ایالات متحده، گفت: باید محاصره شکسته شود، پول‌های بلوکه‌شده بازگردد، تحریم‌های نفتی تعلیق شود و در رژیم حقوقی تنگه هرمز، ترتیباتی مبتنی بر نظم ایرانی شکل بگیرد. زمانی که این موارد به‌صورت نقد و عملی محقق شود، نه صرفاً در حد وعده، آن‌گاه تازه وارد مرحله گفت‌وگو و صحبت خواهیم شد.

لک‌علی آبادی خاطرنشان کرد: حالا حتی یک درصد احتمال بدهید که آمریکا، همان‌گونه که در گذشته تجربه کرده‌ایم، دوباره زیر میز مذاکره بزند؛ اگر چنین اتفاقی بیفتد، چیزی از دست نداده‌ایم چراکه ما هنوز چیزی واگذار نکرده‌ایم که نگران برهم خوردن مذاکرات باشیم. آنچه دریافت کرده‌ایم، واقعی و عملی بوده است و در مقابل، هیچ امتیازی نداده‌ایم. به همین دلیل، هر لحظه ممکن است میز مذاکره به هم بخورد و ممکن است آتش‌بس هم نقض شود. در طول تاریخ جنگ‌ها بارها چنین اتفاقاتی رخ داده است. روشن است که ما اعتماد نداریم، اما مردم باید مطمئن باشند کسانی که در تلاش هستند سهم ایران و حقوق مردم ایران را در این جنگ اقتصادی تأمین کنند، نسبت به این حساسیت‌ها آگاه‌اند و مراقب هستند که وحدت و انسجام ایجادشده خدشه‌دار نشود.

صاحبان تریبون دیدگاه‌های خود را در فضای کارشناسی مطرح کنند نه کف خیابان

وی با بیان اینکه افرادی که صاحب تریبون هستند و رسانه در اختیار دارند، نباید به نگرانی‌های مردم ضریب بدهند، بلکه باید به مردم اطمینان خاطر بدهند، عنوان کرد: اگر کسی مدعی تخصص و کارشناسی است، باید در فضای کارشناسی دیدگاه‌های خود را مطرح کند نه کف خیابان. هیچ دری برای گفت‌وگو و تبادل نظر میان فعالان سیاسی، نمایندگان، مذاکره‌کنندگان و دولت بسته نیست. همه می‌توانند نگرانی‌های خود را مطرح کنند و این نگرانی‌ها مورد بررسی قرار گیرد.

این نماینده مجلس درباره این‌که زمانی که جنگ آغاز شد، نگرانی از وقوع جنگ خیابانی و تصرف خاک ایران توسط دشمن وجود داشت، اکنون این نوع رفتارها که چند روز اخیر از سوی برخی از جریان‌ها شاهدش هستیم تا چه اندازه می‌تواند راه را برای تحقق اهدافی باز کند که دشمن نتوانست به آن‌ها دست یابد، گفت: مهم‌ترین دستاورد ما در این جنگ، پس از آن حادثه‌ای که دشمن تلاش داشت در دی‌ماه از طریق آن نوعی کودتا را رقم بزند، انسجام ملی بود.

وی تاکید کرد: هر اقدام و هر روشی که این انسجام ملی را خدشه‌دار کند، به نفع دشمن خواهد بود. این مسئله آن‌قدر روشن است که به نظر من برخی از این موضوعات مانند آفتاب روشن‌اند و نیازی به توضیح ندارند. با این حال، نمی‌دانم چرا عده‌ای نمی‌خواهند بپذیرند که وحدت ملی مهم‌ترین دستاورد ماست و باید از آن صیانت کنیم.

لک‌علی‌آبادی خاطرنشان کرد: اگر انتقادی وجود دارد، باید به‌درستی بیان شود. نباید فضایی ایجاد کنیم که جامعه دچار دوقطبی شود؛ آن هم دوقطبی کاذبی که قطعاً مورد نظر رهبری نیست. فرض کنید امروز گروهی مخالف مذاکره هستند و در خیابان شعار می‌دهند و فردا گروهی دیگر موافق مذاکره باشند و واکنش متقابل نشان دهند، با این رویه که سنگ روی سنگ بند نمی‌شود، این گونه که نمی‌شود کشورداری کرد.

وی ادامه داد: گاهی هم می‌شنویم که می‌گویند فلانی را باید اعدام کنند! کشور دارای قوه قضائیه، قانون و ساختارهای قانونی است؛ این گونه نیست که بگویم فلانی و فلانی را اعدام کنید، باید بپذیریم که در کشور یک نظم دقیق وجود دارد و همین نظم بوده که دشمن را به زانو درآورده است.

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