به گزارش ایلنا، علیرضا عباسی با اشاره به تحولات اخیر منطقه و مذاکرات احتمالی، گفت: کارنامه موفق مردم ایران و نیروهای مسلح تحت فرماندهی و هدایت رهبر معظم انقلاب در جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، بیانگر افول قدرت آمریکا در منطقه و جهان است و این شرایط، موقعیت راهبردی جمهوری اسلامی ایران را بیش از گذشته تقویت کرده است.

نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد در مجلس شورای اسلامی افزود: امروز هیمنه آمریکا در منطقه فرو ریخته و دستاوردهای متخصصان صنعت دفاعی کشور، به‌ویژه در حوزه هوافضا، موجب شده است که جمهوری اسلامی ایران در موضع اقتدار قرار گیرد؛ از این رو دستگاه دیپلماسی باید با هوشیاری کامل از هرگونه خطای محاسباتی پرهیز کند.

وی با اشاره به اهمیت راهبردی تنگه هرمز، تصریح کرد: در شرایطی که آمریکا با مشکلات اقتصادی و بحران انرژی مواجه است، نباید این اهرم مهم با توافق‌های مبهم و ناپایدار از دست برود. تنگه هرمز می‌تواند به عنوان یک ابزار مؤثر برای تأمین منافع ملی، رفع تحریم‌ها و تقویت موقعیت ایران در مذاکرات مورد استفاده قرار گیرد.

عباسی با بیان اینکه پیش‌بینی‌ها از افزایش تقاضای جهانی انرژی و رشد قیمت نفت حکایت دارد، اظهار کرد: آمریکا برای مدیریت این شرایط به بازگشایی تنگه هرمز نیازمند است و همین موضوع، ظرفیت مناسبی برای مطالبه حقوق ملت ایران و رفع محدودیت‌ها و تحریم‌های ظالمانه ایجاد کرده است.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس با تأکید بر ضرورت دقت در روند مذاکرات، گفت: مسئولان سیاست خارجی باید با استقامت بر مطالبات ملی، از شتاب‌زدگی در امضای هرگونه توافق احتمالی پرهیز کنند و تضمین‌های لازم را برای اجرای تعهدات طرف مقابل دریافت کنند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: هرگونه توافق باید در راستای تأمین کامل منافع ملی و رفع واقعی تحریم‌ها باشد، چرا که در غیر این صورت، پس از عبور آمریکا از بحران انرژی و شرایط انتخاباتی، احتمال بازگشت فشارها و اقدامات خصمانه علیه جمهوری اسلامی ایران وجود خواهد داشت.

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