به گزارش ایلنا، روابط عمومی سپاه حضرت صاحب‌الزمان (عج) استان اصفهان با صدور اطلاعیه‌ای از اجرای عملیات انفجار‌های کنترل‌شده در شرق اصفهان خبر داد و اعلام کرد: این عملیات امروز یکشنبه ۲۴ خردادماه از ساعت ۸ تا ۱۲ ، در محدوده شرق اصفهان، منطقه زردنجان، اجراخواهد شد.

روابط عمومی سپاه از شهروندان خواست آرامش خود را حفظ کنند و نسبت به شنیدن صدا‌های احتمالی، نگرانی نداشته باشند.

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