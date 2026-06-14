احتمال شنیده شدن صدای انفجارهای کنترلشده در محدوده شرق اصفهان
کد خبر : 1798671
امروز یکشنبه ۲۴ خردادماه صدای انفجارهای کنترلشده در محدوده شرق اصفهان شنیده میشود.
به گزارش ایلنا، روابط عمومی سپاه حضرت صاحبالزمان (عج) استان اصفهان با صدور اطلاعیهای از اجرای عملیات انفجارهای کنترلشده در شرق اصفهان خبر داد و اعلام کرد: این عملیات امروز یکشنبه ۲۴ خردادماه از ساعت ۸ تا ۱۲ ، در محدوده شرق اصفهان، منطقه زردنجان، اجراخواهد شد.
روابط عمومی سپاه از شهروندان خواست آرامش خود را حفظ کنند و نسبت به شنیدن صداهای احتمالی، نگرانی نداشته باشند.