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احتمال شنیده شدن صدای انفجار‌های کنترل‌شده در محدوده شرق اصفهان

احتمال شنیده شدن صدای انفجار‌های کنترل‌شده در محدوده شرق اصفهان
کد خبر : 1798671
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امروز یکشنبه ۲۴ خردادماه صدای انفجار‌های کنترل‌شده در محدوده شرق اصفهان شنیده می‌شود.

به گزارش ایلنا، روابط عمومی سپاه حضرت صاحب‌الزمان (عج) استان اصفهان با صدور اطلاعیه‌ای از اجرای عملیات انفجار‌های کنترل‌شده در شرق اصفهان خبر داد و اعلام کرد: این عملیات امروز یکشنبه ۲۴ خردادماه از ساعت ۸ تا ۱۲ ، در محدوده شرق اصفهان، منطقه زردنجان، اجراخواهد شد.

روابط عمومی سپاه  از شهروندان خواست آرامش خود را حفظ کنند و نسبت به شنیدن صدا‌های احتمالی، نگرانی نداشته باشند.

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