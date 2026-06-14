به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام والمسلمین پورخاقان در پیامی، سالگرد دفاع ۱۲ روزه در برابر تجاوز دشمنان، شهادت فرماندهان مقتدر نیرو‌های مسلح، دانشمندان مظلوم هسته‌ای و همچنین عروج مظلومانه صد‌ها زن و کودک بی‌گناه را گرامی داشت.

متن این پیام به شرح ذیل است:

بسم الله الرحمن الرحیم

یُثَبِّتُ ٱللَّهُ ٱلَّذِینَ ءَامَنُواْ بِٱلْقَوْلِ ٱلثَّابِتِ فِی ٱلْحَیَوٰةِ ٱلدُّنْیَا وَفِی ٱلْأٓخِرَةِۖ وَیُضِلُّ ٱللَّهُ ٱلظَّـٰلِمِینَۚ وَیَفْعَلُ ٱللَّهُ مَا یَشَآءُ (٢٧)

یک سال از حمله گسترده و غافلگیر کننده آمریکایی، صهیونی به کشور عزیزمان می‌گذرد جنگی که در آن علاوه بر فرمانده هان مقتدر کشور و دانشمندان مظلوم هسته‌ای، صد‌ها زن و کودک بی گناه به خاک و خون کشیده شدند، جنگی که به خیال خام دشمن می‌توانست کشور را به ورطه تجزیه و فروپاشی سوق دهد، اما غافل از آنکه ریشه‌های عمیق پیوند این ملت با ولایت و اتکال به خداوند متعال مانع از تحقق نقشه‌های شوم آنان خواهد شد، آمریکا و رژیم صهیونیستی تصور می‌کردند که با ضربات برق‌آسا و ترور فرماندهان نظامی ارشد کشور، شبکه فرماندهی به یک‌باره از هم می‌پاشد و جمهوری اسلامی نیز قادر به پاسخ جدی نخواهد بود.

اما ایران در سایه سار رهبری بی نظیر فرماندهی معظم کل قوا و با اتکاء به نصرت الهی و انسجام ملی و حمایت مردمی نتیجه جنگ را به نفع خود جابه‌جا کند. همان‌طور که رهبر شهید انقلاب فرمودند: «در جنگ دوازده‌روزه، ملت ایران هم آمریکا را شکست داد هم صهیونیست‌ها را شکست داد؛ بدون تردید. آمدند شرارت کردند، کتک خوردند و دستِ خالی برگشتند. این شکست به معنای واقعی کلمه این است. بله، شرارت کردند، اما دست خالی برگشتند، یعنی به هیچ‌کدام از هدف‌های خودشان نرسیدند.»

آنها در جنگ ۱۲ روزه تصور می‌کردند که با این حملات توان آفندی راهبردی ایران اسلامی، یعنی توان موشکی و پهپادی و صنعت هسته‌ای را نابود کرده و با فروپاشی ساختار اجتماعی ایران مقدمات سرنگونی حکومت را فراهم می‌کنند. اما در عمل عکس آن رخ داد، ایران با حملات موشکی و پهپادی و گذر موفقیت آمیز از لایه‌های دفاعی ادعایی سرزمین‌های اشغالی و ایجاد ویرانی‌های بسیار در حیفا و تل آویو، و حمله ویرانگر به پایگاه العدید آمریکا قدرت شکست ناپذیر ایران را به همگان نشان داد؛ و اکنون در تداوم آن پیروزی‌ها ملت مبعوث شده کشور عزیزمان ایران که بیش از ۱۰۴ شب با ایستادگی در خیابان و مقاومت جانانه نیرو‌های مسلح در میدان و رهبری‌های داهیانه فرماندهی معظم کل قوا حضرت آیت‌الله العظمی سید مجتبی خامنه‌ای (مدظله‌العالی) دشمن را مأیوس‌تر از گذشته وادار به پذیرش شکست تاریخی نموده، اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام جنگ ۱۲ روزه خصوصا سرداران سرافراز، سلامی، باقری، حاجی زاده، رشید، کاظمی و دانشمندان شهیدمان و تمامی زنان و کودکانی که مظلومانه آسمانی شدند، به دشمنان قسم خورده این کشور که امروز بیش از هر زمان دیگر در موضع ضعف و زبونی قرار دارند اعلام می‌کنم این ملت در تمام جبهه‌ها اعم از میدان نظامی و دیپلماسی و حضور پرشور در خیابان‌ها دست بر ماشه با پیروی از منویات مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) و با تکیه بر خداوند متعال به زودی انتقام امام شهیدشان و هزاران خون پاک به ناحق ریخته شده توسط شما جنایتکاران خصوصا کودکان مظلوم و معصوم مدرسه شجره طیبه میناب را خواهند گرفت. وسیعلم الذین ظلموا‌ای منقلب ینقلبون.

احمدرضا پورخاقان

رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح

۲۳خرداد ۱۴۰۵

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