محکومیت ۴۵ هزار میلیارد ریالی و حبس تعزیری برای قاچاقچیان سوخت در هرمزگان
رئیس کل دادگستری هرمزگان از محکومیت ۴۵ هزار میلیارد ریالی و حبس تعزیری برای قاچاقچیان سوخت در این استان خبر داد.
به گزارش ایلنا، با رأی دادگاه تجدید نظر استان هرمزگان حکم محکومیت قطعی حمید ملاحی، سرباند حرفهای در امر قاچاق گسترده سوخت و دو نفر دیگر از همدستان وی صادر شد.
مجتبی قهرمانی رئیس کل دادگستری استان هرمزگان با تاکید بر تداوم مقابله همه جانبه با قاچاق سوخت و عزم جدی دستگاه قضایی به منظور مقابله با آن ابراز داشت: پس از رسیدگیهای انجام شده، با تصمیم دادگاه تجدید نظر استان هرمزگان و رد تجدید نظرخواهی تجدید نظرخواهها، حکم محکومیت قطعی ۳ نفر از اعضای اصلی باند حرفهای که در امر قاچاق گسترده سوخت فعالیت داشتند صادر شد.
وی افزود: سرباند این شبکه سازمان یافته شخصی به هویت حمید ملاحی است که با هدایتگری و ثبت شرکت در کشور امارات متحده عربی، ضمن مدیریت چرخه انتقال سوخت، وجوه مالی و عواید نامشروع حاصل از قاچاق را از طریق صرافی واقع در دُبی، به حسابهای فروشندگان و سایر اشخاص واریز نموده است.
قهرمانی با اعلام اینکه در طول چند سال اخیر، قریب به ۱۰ میلیون لیتر سوخت و سرمایه ملی توسط این شخص و همدستان وی به خارج از کشور قاچاق شده است خاطرنشان کرد: هر یک از اعضای اصلی این باند به پرداخت هزار و پانصد میلیارد تومان جزای نقدی و ۵ سال حبس محکوم شدهاند.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان ابراز داشت: مجموع جزای نقدی محکومین پرونده چهار هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان میباشد لذا در راستای الزام تبصره ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و دستورالعمل نحوه انتشار احکام دادگاهها جزئیات احکام محکومین این پرونده به شرح زیر اعلام میگردد.
متهم ردیف اول حمید ملاحی فرزند محمد: بابت اتهام مشارکت در قاچاق سازمان یافته سوخت به میزان ۹ میلیون و ۷۰۳ هزار و ۵۷۵ لیتر به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و پرداخت ۱۴۹۳۸ میلیارد و ۳۶۶ میلیون و ۹۰۶ هزار و ۶۰۰ ریال جزای نقدی و بابت اتهام تمرد مسلحانه محکومیت به ۲ سال حبس تعزیری.
متهم ردیف دوم خالد ملاحی چاخائی فرزند محمد: اتهام مشارکت در قاچاق سازمان یافته سوخت به میزان ۹ میلیون و ۷۰۳ هزار و ۵۷۵ لیتر محکوم به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و پرداخت ۱۴۹۳۸ میلیارد و ۳۶۶ میلیون و ۹۰۶ هزار و ۶۰۰ ریال جزای نقدی
متهم ردیف سوم حسین ملاحی فرزند آجی: اتهام مشارکت در قاچاق سازمان یافته سوخت به میزان ۹ میلیون و ۷۰۳ هزار و ۵۷۵ لیتر محکوم به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و پرداخت ۱۴۹۳۸ میلیارد و ۳۶۶ میلیون و ۹۰۶ هزار و ۶۰۰ ریال جزای نقدی.