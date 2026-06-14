فاطمی در گفتوگو با ایلنا:
افزایش حقوق بازنشستگان بدون «مزایای جانبی» قابل قبول نیست/ بازنشستگان از متناسبسازی بدون «افت ضریب» ناراضی هستند
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با انتقاد از اعمال نشدن برخی مزایای جانبی در احکام جدید بازنشستگان تأمین اجتماعی، تأکید کرد که کمبود منابع مالی نمیتواند بهانهای برای حذف این مزایا باشد و مجلس پیگیری این موضوع و همچنین نحوه اجرای متناسبسازی حقوق بازنشستگان را در دستور کار دارد.
احمد فاطمی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، درباره آخرین وضعیت افزایش حقوق بازنشستگان گفت: بحث و اختلاف سر این است که افزایش حقوق ۶۰ درصدی شامل حداقلبگیران و افزایش ۴۵ درصدی برای سایر سطوح بهعلاوه یکونیم میلیون تومان است؛ منتها این شامل ۴ قلم احکام و مزایای جانبی نمیشود که این موضوع مورد اعتراض کمیسیون اجتماعی و مورد اعتراض ما است و به نظر میرسد که حتماً باید شامل این موارد باشد.
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: سازمان تأمین اجتماعی باید احکام را صادر کند اما میگوید من پول ندارم و منابع ندارم و این قابل قبول نیست. باید از فضای جابهجایی استفاده شود، از سازمان برنامه و بودجه مصرانه درخواست داریم از اختیار جابهجایی در اعتبارات استفاده کند.
وی با بیان اینکه ما به عنوان نمایندگان مجلس میخواهیم که از اختیار جابهجایی در اعتبارات استفاده شود و حتماً افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی اعمال شود، یادآور شد: برای سایر سطوح تأمین اجتماعی خواستهایم که سایر مزایای جانبی هم لحاظ شود. این یک عرف بوده که انجام میشده، اما امسال انجام نمیشود که برای ما قابل قبول نیست و ما این موضوع را رها نخواهیم کرد.
فاطمی تاکید کرد: بازنشستگان تامین اجتماعی باید شامل مزایای جانبی شوند که تا الان اعمال میشده و این موضوعی است که سازمان تأمین اجتماعی به دلیل کمبود منابع مالی و محدودیت منابع دولت، نمیخواهد زیر بار آن برود و این اصلا قابل قبول نیست و ما پیگیری میکنیم. قرار است ملاقاتهایی با آقای عارف و دیگران طراحی و برگزار کنیم تا این مسئله را پیگیری کرده و آن را حل کنیم.
وی ادامه داد: بحث اصلی در افزایش حقوق بازنشستگان همین موضوع مزایایی جانبی است. ما احکام بدون سایر مزایای جانبی را قبول نداریم و معتقدیم مزایای جانبی هم باید شامل آن شود.
این نماینده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در سالهای قبل هم مزایای احکام جانبی اعمال میشد، امسال هم باید طبق روال سالهای گذشته این کار انجام شود؛ بله قانونی نیست، اما عرفی بوده که اعمال میشده است. با توجه به اینکه تورم نقطهبهنقطه ۷۵ درصد اعلام شده، این مقاومتی که وجود دارد و این بند به دلیل کمبود منابع مالی امسال لحاظ نمیشود اصلاً قابل قبول نیست و ما هم گفتهایم که از این مسئله عبور نمیکنیم و پیگیر آن هستیم تا شامل همه موارد شود.
وی درباره متناسبسازی حقوق بازنشستگان، بیان کرد: متناسبسازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی که همان قانون چهل، سی، سی است اجرا خواهد شد؛ منتها تفاوتی که با متناسبسازی در بازنشستگان کشوری و لشگری وجود دارد، این است که برای آنها بر اساس ۹۰ درصد شاغلان همتراز خودشان انجام میشود.
فاطمی بیان کرد: در جزء ۲ بند (ر) ماده ۲۸ برنامه هفتم در خصوص بازنشستگان چهل، سی، سی آمده است که باید ظرف ۳ سال متناسبسازی آنان اجرا شود که یکسال آخر که ۳۰ درصد افزایش پیدا میکند، مانده است. منتها روش پرداخت «بدون افت ضریب» حساب میشود که ما درخواستمان این است که «افت ضریب» که ناشی از تورم است بر اساس ماده ۶ قانون کار محاسبه و در نظر گرفته شود. این مسئله بسیار مهم است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: اعتراض بازنشستگان عزیز تامین اجتماعی که بر اساس قانون کار بازنشسته شدهاند این است که «افت ضریب» را سازمان تامین اجتماعی رعایت نمیکند و من معتقدم که حتما باید این کار را انجام دهیم و حق بازنشستگان عزیز است که متناسبسازی حقوقشان بر اساس قانون چهل، سی، سی و بر اساس محاسبات درست و بدون این که حقشان ضایع شود، صورت گیرد.