بقائی:
به خیال خام پیروزی بر سرزمینی تاختند که مقاومت و عزم پولادینش شهره آفاق تاریخ است
سخنگوی وزارت امور خارجه به مناسبت سالگرد تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه ایران نوشت:به خیال خام پیروزی، بدعهدی را دروازه شبیخون کردند و بر سرزمینی تاختند که مقاومت و عزم پولادینش در به هزیمت کشاندن دشمنان، شهره آفاق تاریخ است.
به گزارش ایلنا، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه، در پیامی در شبکه ایکس به مناسبت سالگرد تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه ایران در خرداد ۱۴۰۴، نوشت:
به خیال خام پیروزی، بدعهدی را دروازه شبیخون کردند و بر سرزمینی تاختند که مقاومت و عزم پولادینش در به هزیمت کشاندن دشمنان، شهره آفاق تاریخ است.
امروز سالروز آغاز تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی -با همراهی آمریکا- است؛ هجومی که با ترور بزدلانه مدافعان وطن و حمله به تأسیسات هستهای همراه شد، اما در نهایت، اراده استوار و مقاومت و از جان گذشتگی ملت ایران، رویای دشمنی را که امروز معترف است: «همه کار کردیم»، به شکست و سرافکندگی بدل ساخت تا الگویی مثالزدنی از اقتدار، پایداری و عزتطلبی در جریده روزگار ثبت گردد.
مردانه از حلاوت هستی گذشتهایم
این شهد را به کار مگس کردهایم ما
چون صبح تا ز مشرق هستی دمیدهایم
جان در تن جهان به نفس کردهایم ما
صائب