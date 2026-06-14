خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بقائی:

به خیال خام پیروزی بر سرزمینی تاختند که مقاومت و عزم پولادینش شهره آفاق تاریخ است

به خیال خام پیروزی بر سرزمینی تاختند که مقاومت و عزم پولادینش شهره آفاق تاریخ است
کد خبر : 1798625
لینک کوتاه کپی شد.

سخنگوی وزارت امور خارجه به مناسبت سالگرد تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه ایران نوشت:به خیال خام پیروزی، بدعهدی را دروازه شبیخون کردند و بر سرزمینی تاختند که مقاومت و عزم پولادینش در به هزیمت کشاندن دشمنان، شهره آفاق تاریخ است.

به گزارش ایلنا، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه، در پیامی در شبکه ایکس به مناسبت سالگرد تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه ایران در خرداد ۱۴۰۴، نوشت:

به خیال خام پیروزی، بدعهدی را دروازه شبیخون کردند و بر سرزمینی تاختند که مقاومت و عزم پولادینش در به هزیمت کشاندن دشمنان، شهره آفاق تاریخ است.

امروز سال‌روز آغاز تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی -با همراهی آمریکا- است؛ هجومی که با ترور بزدلانه مدافعان وطن و حمله به تأسیسات هسته‌ای همراه شد، اما در نهایت، اراده استوار و مقاومت و از جان گذشتگی ملت ایران، رویای دشمنی را که امروز معترف است: «همه کار کردیم»، به شکست و سرافکندگی بدل ساخت تا الگویی مثال‌زدنی از اقتدار، پایداری و عزت‌طلبی در جریده روزگار ثبت گردد.

مردانه از حلاوت هستی گذشته‌ایم

این شهد را به کار مگس کرده‌ایم ما

چون صبح تا ز مشرق هستی دمیده‌ایم

جان در تن جهان به نفس کرده‌ایم ما

‎صائب

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی