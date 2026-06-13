سرلشکر عبداللهی:
ملت ایران امنیت، استقلال و عزت خود را با هیچ قدرتی معامله نخواهد کرد
فرمانده قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا (ص) پیام خون شهیدان اقتدار را برای ملت ایران و دشمنان این مرز و بوم روشن و آشکار دانست و گفت: جمهوری اسلامی ایران با اتکاء به ایمان الهی مسیر اقتدار و پیشرفت خود را مصمم و باشکوهتر از گذشته ادامه خواهد داد.
به گزارش ایلنا از ستاد کل نیروهای مسلح، سردار سرلشکر «علی عبداللهی» فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتمالانبیا (ص) روز شنبه در پیامی به مناسبت نخستین سالگرد شهادت سپهبد پاسدار علی شادمانی و شهدای اقتدار ایران اسلامی عنوان کرد: ملت مبعوث و برانگیخته شده ایران اسلامی، خلق یک رستاخیز معجزگون در حمایت از نیروهای مسلح بیعت با ولایت و خونخواهی قائد شهید امت آیت الله العظمی امام شهید سیدعلی خامنهای (اعلی الله مقامه الشریف) را رقم زده است.
سرلشکر عبداللهی تاکید کرد: ۲۳ خرداد، یادآور آغاز دفاع مقدس ملت ایران در برابر جنگ، تجاوز و جنایت تروریستی ۱۲روزه صهیونی آمریکایی و نماد ایستادگی ملتی است که بار دیگر نشان داد امنیت، استقلال و عزت خود را با هیچ قدرتی معامله نخواهد کرد.
فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتمالانبیا (ص) ادامه داد: در نخستین سالگرد این حماسه ماندگار، یاد و خاطره شهدای والامقام اقتدار ایران اسلامی، بهویژه «سپهبد پاسدار شهید علی شادمانی، فرمانده شهید قرارگاه مرکزی حضرت خاتمالانبیاء (ص)»، را گرامی میداریم؛ فرماندهی مؤمن، بصیر، مجاهد و راهبرداندیش که عمر خویش را در مسیر دفاع از اسلام، انقلاب و میهن اسلامی سپری کرد.
وی یادآور شد: شهید شادمانی از فرماندهان برجسته مکتب دفاع مقدس بود که از مسئولیتهای میدانی در فرماندهی لشکرهای ۳۲ انصارالحسین (ع)، ۳ نیروی مخصوص حمزه سیدالشهدا (ع) و ۴ بعثت تا فرماندهی قرارگاه نجف اشرف، دانشکده علوم و فنون پیاده و در نهایت نقش آفرینی راهبردی در قرارگاه مرکزی حضرت خاتمالانبیاء (ص)، همواره منشأ اثر، ابتکار و اقتدار بود.
سرلشکر عبداللهی اضافه کرد:ویژگی ممتاز شهید شادمانی، پیوند کمنظیر میان ایمان، اخلاق، تجربه میدانی و تفکر راهبردی بود. اخلاص، صداقت، شجاعت، ولایت مداری، انقلابیگری، مردمداری و روحیه تعامل و هدایتگری، او را به الگویی ماندگار برای نسلهای آینده نیروهای مسلح و بلکه جوانان غیور و مدافعان دلاور وطن تبدیل کرد.
فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتمالانبیا (ص) یاداور شد: امروز، در فضای ناشی از جنگ تحمیلی سوم امریکایی صهیونی موسوم به «جنگ رمضان» که ملت مبعوث و برانگیخته شده ایران اسلامی، خلق یک رستاخیز معجزگون در حمایت از نیروهای مسلح بیعت با ولایت و خونخواهی قائد شهید امت آیت الله العظمی امام شهید سیدعلی خامنهای (اعلی الله مقامه الشریف) را رقم زده است، پیام خون شهیدان اقتدار برای ملت ایران و دشمنان این مرز و بوم روشن و آشکار است؛ جمهوری اسلامی ایران با اتکاء به ایمان الهی، سرمایه انسانی مؤمن، توان دفاعی بومی و وحدت ملی، تحت زعامت مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنهای (مد ظله العالی) مسیر عزت، امنیت، اقتدار و پیشرفت خود را مصمم و باشکوهتر از گذشته ادامه خواهد داد.
سرلشکر عبداللهی در ادامه ضمن گرامیداشت یاد و نام «سپهبد پاسدار شهید علی شادمانی» و دیگر شهدای اقتدار ایران اسلامی به ویژه فرماندهان عالی نیروهای مسلح، بر تداوم راه پرافتخار آنان در صیانت از امنیت ملی، تقویت بازدارندگی و پاسداری از آرمانهای انقلاب اسلامی تأکید و از خداوند متعال علو درجات آن شهیدان والامقام را مسالت کرد.